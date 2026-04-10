Про що мовчить президент: чого не вистачає у вечірніх зверненнях Зеленського

Ткачова Марія
Політолог Ігор Рейтерович заявив, що президент України Володимир Зеленський має регулярно піднімати тему мобілізації у своїх публічних зверненнях.
Зеленський про конфлікти з ТЦК
На його думку, як верховний головнокомандувач, глава держави несе пряму відповідальність за цей процес і має комунікувати його з суспільством.
Рейтерович зазначив, що не розуміє, чому ця тема недостатньо висвітлюється на рівні президента, особливо на тлі інцидентів із нападами на військовослужбовців.
За останній час конфлікти між представниками територіальних центрів комплектування (ТЦК) та цивільними громадянами почали траплятися частіше.
У Міністерстві оборони вже визнали, що система мобілізації потребує змін. Також в уряді повідомили, що наразі розробляється реформа ТЦК.
Водночас частина експертів і суспільства звертає увагу на відсутність регулярної публічної позиції президента щодо цього питання.