О чем молчит президент: чего не хватает в вечерних обращениях Зеленского

Политолог Игорь Рейтерович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен регулярно поднимать тему мобилизации в своих публичных обращениях.

Зеленский о конфликтах с ТЦК

По его мнению, как верховный главнокомандующий глава государства несет прямую ответственность за этот процесс и должен коммуникировать его с обществом.

Рейтерович отметил, что не понимает, почему эта тема недостаточно освещается на уровне президента, особенно на фоне инцидентов с нападениями на военнослужащих.

В последнее время конфликты между представителями территориальных центров комплектования (ТЦК) и гражданскими гражданами начали случаться чаще.

В Министерстве обороны уже признали, что система мобилизации нуждается в изменениях. Также в правительстве сообщили, что сейчас разрабатывается реформа ТЦК.

В то же время, часть экспертов и общества обращает внимание на отсутствие регулярной публичной позиции президента по этому вопросу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народная депутат Марьяна Безугла сообщила о резонансном случае смерти военнообязанного во время прохождения базовой военной подготовки.

Речь идет о 46-летнем Иване Терентьеве, мобилизованном 20 февраля. Уже 25 февраля он прибыл на учебу в воинскую часть, а через три дня скончался. Семья получила информацию о смерти с задержкой. В справке причиной указана "кардиомиопатия, неуточненная". В то же время близкие погибшего утверждают, что раньше у мужчины не было проблем с сердцем. По словам родных, состояние тела вызвало серьезные подозрения. Они сообщают о многочисленных травмах, включая переломы, кровоподтеки и другие повреждения, которые могут свидетельствовать о неестественном характере смерти.

