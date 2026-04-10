О чем молчит президент: чего не хватает в вечерних обращениях Зеленского

Ткачова Марія
Политолог Игорь Рейтерович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен регулярно поднимать тему мобилизации в своих публичных обращениях.
Зеленский о конфликтах с ТЦК
По его мнению, как верховный главнокомандующий глава государства несет прямую ответственность за этот процесс и должен коммуникировать его с обществом.
Рейтерович отметил, что не понимает, почему эта тема недостаточно освещается на уровне президента, особенно на фоне инцидентов с нападениями на военнослужащих.
В последнее время конфликты между представителями территориальных центров комплектования (ТЦК) и гражданскими гражданами начали случаться чаще.
В Министерстве обороны уже признали, что система мобилизации нуждается в изменениях. Также в правительстве сообщили, что сейчас разрабатывается реформа ТЦК.
В то же время, часть экспертов и общества обращает внимание на отсутствие регулярной публичной позиции президента по этому вопросу.