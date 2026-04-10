Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Война с Россией О чем молчит президент: чего не хватает в вечерних обращениях Зеленского
О чем молчит президент: чего не хватает в вечерних обращениях Зеленского

Политолог считает, что тема мобилизации должна звучать в каждом обращении президента

10 апреля 2026, 23:06
Ткачова Марія

Политолог Игорь Рейтерович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен регулярно поднимать тему мобилизации в своих публичных обращениях.

Зеленский о конфликтах с ТЦК

По его мнению, как верховный главнокомандующий глава государства несет прямую ответственность за этот процесс и должен коммуникировать его с обществом.

Рейтерович отметил, что не понимает, почему эта тема недостаточно освещается на уровне президента, особенно на фоне инцидентов с нападениями на военнослужащих.

В последнее время конфликты между представителями территориальных центров комплектования (ТЦК) и гражданскими гражданами начали случаться чаще.

В Министерстве обороны уже признали, что система мобилизации нуждается в изменениях. Также в правительстве сообщили, что сейчас разрабатывается реформа ТЦК.

В то же время, часть экспертов и общества обращает внимание на отсутствие регулярной публичной позиции президента по этому вопросу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народная депутат Марьяна Безугла сообщила о резонансном случае смерти военнообязанного во время прохождения базовой военной подготовки.
Речь идет о 46-летнем Иване Терентьеве, мобилизованном 20 февраля. Уже 25 февраля он прибыл на учебу в воинскую часть, а через три дня скончался. Семья получила информацию о смерти с задержкой. В справке причиной указана "кардиомиопатия, неуточненная". В то же время близкие погибшего утверждают, что раньше у мужчины не было проблем с сердцем. По словам родных, состояние тела вызвало серьезные подозрения. Они сообщают о многочисленных травмах, включая переломы, кровоподтеки и другие повреждения, которые могут свидетельствовать о неестественном характере смерти.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youtu.be/K-S300n-3h8
