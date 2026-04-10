То, о чем не говорят: почему украинцы вынуждены возвращаться в оккупацию

Ткачова Марія
Выезд с временно оккупированных территорий не гарантирует возвращение в Украину — люди могут месяцами или годами оставаться "застрявшими" за границей.
Выезд украинцев с временно оккупированных территорий
Об этом говорится в авторской колонке правозащитницы Тайя Аврам для Hromadske .
Основная проблема состоит в том, что между оккупированными территориями и подконтрольной Украиной нет прямых пунктов пропуска. Поэтому люди вынуждены уезжать через третьи страны, в частности, Беларусь или россия.
Однако даже после этого возникает новое препятствие – отсутствие документов. Часто украинцы теряют их во время оккупации или были уничтожены или изъяты.
Чтобы вернуться, необходимо получить так называемый "белый паспорт" — удостоверение личности возвращения в Украину. Для этого необходимо пройти идентификацию в украинском консульстве.
Впрочем, из-за отсутствия данных в государственных реестрах многие люди не могут подтвердить свое лицо. В таком случае государство предлагает обращаться в украинский суд.
Это создает замкнутый круг: без документов человек не может оформить юридическое представительство или получить электронную подпись, а без этого не может обратиться в суд.
В результате украинцы, среди которых дети, молодежь и пожилые люди, остаются в других странах без возможности вернуться домой. Некоторые вынуждены возвращаться обратно в оккупацию из-за отсутствия ресурсов для жизни за границей.
Правозащитники отмечают, что проблема системная и не решается годами, несмотря на многочисленные обращения в государственные органы.