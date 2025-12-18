logo_ukra

Те, про що мовчать: втрати Росії на Покровському напрямку

Втрати російських військ на Покровському та Мирноградському напрямках зросли приблизно на 30% через активізацію штурмових дій, повідомили у 7 корпусі ДШВ

18 грудня 2025, 18:50
Втрати російських окупаційних військ на Покровському та Мирноградському напрямках зросли приблизно на 30%. Про це повідомили у 7 корпусі Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Те, про що мовчать: втрати Росії на Покровському напрямку

Втрати Росії на Покровському напрямку

За словами військових, зростання втрат пов’язане з різким збільшенням кількості штурмових дій з боку армії РФ. Окупанти активно перекидають резерви на цей відтинок фронту, намагаючись прорвати українську оборону та захопити Покровськ і Мирноград.

Представник 7 корпусу ДШВ Сергій Окішев зазначив, що лише за минулий тиждень втрати російської сторони склали близько 500 військовослужбовців.

"Окупант зазнає колосальних втрат. За минулий тиждень вони склали близько пів тисячі осіб особового складу. Це приблизно на третину більше, ніж за аналогічний період", — повідомив він.

За його словами, бойові дії у Покровську наразі тривають переважно в південній частині міста. Водночас російські підрозділи намагаються вступати у стрілецькі бої і на північ від залізничної колії.

Українські сили оборони активно знищують як живу силу, так і техніку противника. Зокрема, значну кількість техніки росіяни намагалися завести на позиції під прикриттям туману, однак вона була виявлена та уражена.

У 7 корпусі ДШВ наголошують, що попри постійні спроби прориву, російські війська не досягають поставлених цілей і продовжують зазнавати значних втрат.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Олександр Лукашенко під час публічного виступу закликав білоруських жінок народжувати щонайменше по троє дітей, пообіцявши у відповідь виконати будь-які їхні вимоги.



Джерело: https://freeradio.com.ua/vtraty-rosiian-pid-pokrovskom-ta-myrnohradom-zrosly-pryblyzno-na-30-7-korpus-dshv/
