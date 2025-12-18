Лукашенко шокує заявами: що просить у жінок

Рубрики
Ткачова Марія
Олександр Лукашенко під час публічного виступу закликав білоруських жінок народжувати щонайменше по троє дітей, пообіцявши у відповідь виконати будь-які їхні вимоги.
Лукашенко просить жінок народжувати по троє дітей
"Народите трьох малюків — і вимагайте від мене що завгодно", — заявив Лукашенко, звертаючись до білорусок.
Окрім цього, він виступив із критикою сучасних моделей сім’ї, заявивши, що "мода на нетрадиційну сім’ю виглядає як глобальний проєкт проти людства". За його словами, такі тенденції нібито загрожують демографічному майбутньому країни та світу.
Також Лукашенко торкнувся теми зовнішності та здоров’я, назвавши "зайву вагу катастрофою". Його заява викликала хвилю обговорень у соціальних мережах, зокрема через поєднання демографічних закликів із оцінками приватного життя та фізичного стану громадян.
Подібні висловлювання Лукашенка не вперше стають предметом критики — раніше він неодноразово дозволяв собі різкі та дискримінаційні заяви щодо жінок, сімейних цінностей і соціальних норм.