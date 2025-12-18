logo_ukra

Лукашенко шокує заявами: що просить у жінок

Лукашенко закликав білорусок народжувати по троє дітей і розкритикував «нетрадиційні сім’ї»

18 грудня 2025, 18:42
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Олександр Лукашенко під час публічного виступу закликав білоруських жінок народжувати щонайменше по троє дітей, пообіцявши у відповідь виконати будь-які їхні вимоги.

Лукашенко шокує заявами: що просить у жінок

Лукашенко просить жінок народжувати по троє дітей

"Народите трьох малюків — і вимагайте від мене що завгодно", — заявив Лукашенко, звертаючись до білорусок.

Окрім цього, він виступив із критикою сучасних моделей сім’ї, заявивши, що "мода на нетрадиційну сім’ю виглядає як глобальний проєкт проти людства". За його словами, такі тенденції нібито загрожують демографічному майбутньому країни та світу.

Також Лукашенко торкнувся теми зовнішності та здоров’я, назвавши "зайву вагу катастрофою". Його заява викликала хвилю обговорень у соціальних мережах, зокрема через поєднання демографічних закликів із оцінками приватного життя та фізичного стану громадян.

Подібні висловлювання Лукашенка не вперше стають предметом критики — раніше він неодноразово дозволяв собі різкі та дискримінаційні заяви щодо жінок, сімейних цінностей і соціальних норм.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Заступник командира третього армійського корпусу Збройних сил України Максим Жорін прокоментував останні заяви Росії щодо намірів посилювати наступальні дії, назвавши їх показовими на тлі активних розмов про можливі мирні перемовини.
За його словами, обіцянки Москви нарощувати наступ виглядають як демонстративне знущання не лише з України, а й із західних партнерів, які просувають ідею мирного врегулювання. Жорін зазначив, що раніше Росія принаймні на публічному рівні намагалася підтримувати "мирну" риторику, однак нині навіть цього не робить. На його думку, така поведінка є прямим наслідком позиції Сполучених Штатів та слабкості Європейського Союзу.



Джерело: https://news.zerkalo.io/economics/116214.html?tg=5
