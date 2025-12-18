Лукашенко шокирует заявлениями: что просит у женщин

Александр Лукашенко во время публичного выступления призвал белорусских женщин рожать по меньшей мере по трое детей, пообещав в ответ выполнить любые их требования.

Лукашенко просит женщин рожать по трое детей

"Родите троих малышей – и требуйте от меня что угодно", – заявил Лукашенко, обращаясь к белорускам.

Кроме того, он выступил с критикой современных моделей семьи, заявив, что "мода на нетрадиционную семью выглядит как глобальный проект против человечества". По его словам, такие тенденции якобы угрожают демографическому будущему страны и мира.

Также Лукашенко затронул тему внешности и здоровья, назвав "лишний вес катастрофой". Его заявление вызвало волну обсуждений в социальных сетях, в частности, через сочетание демографических призывов с оценками частной жизни и физического состояния граждан.

Подобные высказывания Лукашенко не впервые становятся предметом критики — раньше он неоднократно позволял себе резкие и дискриминационные заявления по поводу женщин, семейных ценностей и социальных норм.

