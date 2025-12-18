logo

Лукашенко шокирует заявлениями: что просит у женщин
НОВОСТИ

Лукашенко шокирует заявлениями: что просит у женщин

Лукашенко призвал белорусок рожать по трое детей и раскритиковал «нетрадиционные семьи»

18 декабря 2025, 18:42
Автор:
Ткачова Марія

Александр Лукашенко во время публичного выступления призвал белорусских женщин рожать по меньшей мере по трое детей, пообещав в ответ выполнить любые их требования.

Лукашенко шокирует заявлениями: что просит у женщин

Лукашенко просит женщин рожать по трое детей

"Родите троих малышей – и требуйте от меня что угодно", – заявил Лукашенко, обращаясь к белорускам.

Кроме того, он выступил с критикой современных моделей семьи, заявив, что "мода на нетрадиционную семью выглядит как глобальный проект против человечества". По его словам, такие тенденции якобы угрожают демографическому будущему страны и мира.

Также Лукашенко затронул тему внешности и здоровья, назвав "лишний вес катастрофой". Его заявление вызвало волну обсуждений в социальных сетях, в частности, через сочетание демографических призывов с оценками частной жизни и физического состояния граждан.

Подобные высказывания Лукашенко не впервые становятся предметом критики — раньше он неоднократно позволял себе резкие и дискриминационные заявления по поводу женщин, семейных ценностей и социальных норм.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Заместитель командира третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины Максим Жорин прокомментировал последние заявления России о намерениях усиливать наступательные действия, назвав их показательными на фоне активных разговоров о возможных мирных переговорах.
По его словам, обещания Москвы наращивать наступление выглядят как демонстративное издевательство не только на Украине, но и на западных партнерах, которые продвигают идею мирного урегулирования. Жорин отметил, что ранее Россия, по крайней мере, на публичном уровне пыталась поддерживать "мирную" риторику, однако сейчас даже этого не делает. По его мнению, такое поведение является прямым следствием позиции Соединенных Штатов и слабости Европейского Союза.



https://news.zerkalo.io/economics/116214.html?tg=5
