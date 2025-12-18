Жорін прокоментував заяви РФ про нарощування наступу

Заступник командира третього армійського корпусу Збройних сил України Максим Жорін прокоментував останні заяви Росії щодо намірів посилювати наступальні дії, назвавши їх показовими на тлі активних розмов про можливі мирні перемовини.

Жорін про нарощування наступу рф

За його словами, обіцянки Москви нарощувати наступ виглядають як демонстративне знущання не лише з України, а й із західних партнерів, які просувають ідею мирного врегулювання.

Жорін зазначив, що раніше Росія принаймні на публічному рівні намагалася підтримувати "мирну" риторику, однак нині навіть цього не робить. На його думку, така поведінка є прямим наслідком позиції Сполучених Штатів та слабкості Європейського Союзу.

"Позиція США, а тим більше слабкість ЄС, штовхають РФ не до перемирʼя, а лише до підвищення рівня відвертого нахабства", — наголосив військовий.

Він підкреслив, що нинішні заяви Кремля свідчать про відсутність реальних намірів припиняти війну та демонструють, що Москва сприймає дипломатичні сигнали Заходу не як стимул до миру, а як можливість для подальшого тиску й ескалації.

