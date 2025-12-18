logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Жорін прокоментував заяви РФ про нарощування наступу
Жорін прокоментував заяви РФ про нарощування наступу

Заступник командира третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що риторика РФ про нарощування наступу на тлі розмов про перемовини демонструє зневагу до Заходу та відсутність намірів іти на перемир’я

18 грудня 2025, 18:03
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Заступник командира третього армійського корпусу Збройних сил України Максим Жорін прокоментував останні заяви Росії щодо намірів посилювати наступальні дії, назвавши їх показовими на тлі активних розмов про можливі мирні перемовини.

Жорін прокоментував заяви РФ про нарощування наступу

Жорін про нарощування наступу рф

За його словами, обіцянки Москви нарощувати наступ виглядають як демонстративне знущання не лише з України, а й із західних партнерів, які просувають ідею мирного врегулювання.

Жорін зазначив, що раніше Росія принаймні на публічному рівні намагалася підтримувати "мирну" риторику, однак нині навіть цього не робить. На його думку, така поведінка є прямим наслідком позиції Сполучених Штатів та слабкості Європейського Союзу.

"Позиція США, а тим більше слабкість ЄС, штовхають РФ не до перемирʼя, а лише до підвищення рівня відвертого нахабства", — наголосив військовий.

Він підкреслив, що нинішні заяви Кремля свідчать про відсутність реальних намірів припиняти війну та демонструють, що Москва сприймає дипломатичні сигнали Заходу не як стимул до миру, а як можливість для подальшого тиску й ескалації.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що бізнесмен Ігор Коломойський після відхилення апеляції щодо запобіжного заходу висловив невдоволення відсутністю публічного захисту з боку правозахисників.
За словами Гончаренка, Коломойський порівнює свою ситуацію зі справою батька Магамедорасулова, якого, за його твердженням, активно захищали правозахисні організації через вік та перебування в СІЗО. Коломойський, за словами депутата, наголошує, що йому 63 роки, і водночас звертає увагу на відсутність аналогічної реакції суспільства та правозахисників у його випадку.



Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/5924
