Заместитель командира третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины Максим Жорин прокомментировал последние заявления России по поводу намерений усиливать наступательные действия, назвав их показательными на фоне активных разговоров о возможных мирных переговорах.

По его словам, обещания Москвы наращивать наступление выглядят как демонстративное издевательство не только на Украине, но и на западных партнерах, которые продвигают идею мирного урегулирования.

Жорин отметил, что ранее Россия, по крайней мере, на публичном уровне пыталась поддерживать "мирную" риторику, однако сейчас даже этого не делает. По его мнению, такое поведение является прямым следствием позиции Соединенных Штатов и слабости Европейского Союза.

"Позиция США, а тем более слабость ЕС, толкают РФ не к перемирию, а лишь к повышению откровенной наглости", — подчеркнул военный.

Он подчеркнул, что нынешние заявления Кремля свидетельствуют об отсутствии реальных намерений прекращать войну и демонстрируют, что Москва воспринимает дипломатические сигналы Запада не как стимул к миру, а как возможность дальнейшего давления и эскалации.

