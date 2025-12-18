Потери российских оккупационных войск в Покровском и Мирноградском направлениях выросли примерно на 30%. Об этом сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Потери России на Покровском направлении

По словам военных, рост потерь связан с резким увеличением количества штурмовых действий со стороны армии РФ. Оккупанты активно опрокидывают резервы на этот отрезок фронта, пытаясь прорвать украинскую оборону и захватить Покровск и Мирноград.

Представитель 7 корпуса ДШВ Сергей Окишев отметил, что только за прошлую неделю потери российской стороны составили около 500 военнослужащих.

"Оккупант несет колоссальные потери. За прошедшую неделю они составили около полутысячи человек личного состава. Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период", – сообщил он.

По его словам, боевые действия в Покровске продолжаются преимущественно в южной части города. В то же время российские подразделения пытаются вступать в стрелковые бои и севернее железнодорожного пути.

Украинские силы обороны активно уничтожают как живую силу, так и технику противника. В частности, значительное количество техники россияне пытались завести на позиции под прикрытием тумана, однако она была обнаружена и поражена.

В 7 корпусе ДШУ отмечают, что несмотря на постоянные попытки прорыва, российские войска не достигают поставленных целей и продолжают нести значительные потери.

