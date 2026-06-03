“ТЦК залучають школярів до мобілізації”: що відомо (ФОТО)

Російська пропаганда поширює новий фейк намагаючись зірвати мобілізаційний процес в Україні. За даними Центру протидії дезінформації, у мережі шириться фейк про нібито набір школярів віком 15–17 років на літню практику до структур ТЦК та СП.

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

Аналітики Центру зауважили, що сфабриковане оголошення, розміщене від імені Національної поліції України, пропонує неповнолітнім посади “асистента дільничного”, “молодшого співробітника ТЦК” та “оформлювача повісток”.

“Національна поліція офіційно спростувала цей фейк. Жодного набору неповнолітніх для виконання службових функцій не проводили й не ініціювали. Мета фейку — дискредитація мобілізаційних процесів в Україні. Ворог намагається створити хибне уявлення, нібито в Україні до мобілізаційних заходів уже залучають дітей, щоб викликати занепокоєння у батьків”, — зазначили в Центрі.

У ЦПД нагадали, що російська пропаганда систематично фабрикує документи та оголошення від імені українських державних органів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда запустила фейк про те, що ТЦК нібито отримали завдання набирати неповнолітніх дівчат віком від 16 років для чотирирічного очного навчання “методам партизанської війни та диверсій”. Навчання нібито буде проводитися на базі провідних українських університетів.

Насправді, як зазначили в Центрі, це чергова маячня російської пропаганди, жодних “спецфакультетів для неповнолітніх партизанок” в Україні немає, а ТЦК та СП не займаються набором студентів. У вишах і коледжах лише вводять дисципліну “Основи національного спротиву”, яка не передбачає складання студентами військової присяги, проходження медичного огляду, здобуття ними військово-облікової спеціальності чи набуття статусу військовозобов'язаного.



