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"ТЦК привлекают школьников к мобилизации": что известно (ФОТО)

В ЦПД опровергли новый фейк кремлевской пропаганды о мобилизации в Украине

3 июня 2026, 17:39
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Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда распространяет новый фейк, пытаясь сорвать мобилизационный процесс в Украине. По данным Центра противодействия дезинформации, в сети распространяется фейк о якобы наборе школьников в возрасте 15–17 лет на летнюю практику в структуры ТЦК и СП.

"ТЦК привлекают школьников к мобилизации": что известно (ФОТО)

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Аналитики Центра отметили, что сфабрикованное объявление, размещенное от имени Национальной полиции Украины, предлагает несовершеннолетним должности ассистента участкового, младшего сотрудника ТЦК и оформителя повесток.

"Национальная полиция официально опровергла этот фейк. Никакого набора несовершеннолетних для выполнения служебных функций не проводили и не инициировали. Цель фейка — дискредитация мобилизационных процессов в Украине. Враг пытается создать ложное представление, будто в Украине к мобилизационным мерам уже привлекают детей, чтобы вызвать беспокойство у родителей”, — отметили в Центре.

”ТЦК привлекают школьников к мобилизации”: что известно (ФОТО) - фото 2

В ЦПД напомнили, что российская пропаганда систематически фабрикует документы и объявления от имени украинских государственных органов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда запустила фейк о том, что ТЦК якобы получили задачу набирать несовершеннолетних девушек в возрасте от 16 лет для четырехлетнего очного обучения "методам партизанской войны и диверсий". Обучение будет проводиться на базе ведущих украинских университетов.

На самом деле, как отметили в Центре, это очередной бред российской пропаганды, никаких спецфакультетов для несовершеннолетних партизанок в Украине нет, а ТЦК и СП не занимаются набором студентов. В вузах и колледжах только вводят дисциплину "Основы национального сопротивления", которая не предусматривает принесения студентами военной присяги, прохождения медицинского осмотра, получения ими военно-учетной специальности или получения военнообязанного статуса.




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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0zUsUxbeEnn9Aied4QfUC1i1wPAdkgQJ1R87SH2u2U1jJERMJmKyPdn2vYE8nZZDRl
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