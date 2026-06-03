"ТЦК привлекают школьников к мобилизации": что известно (ФОТО)

Российская пропаганда распространяет новый фейк, пытаясь сорвать мобилизационный процесс в Украине. По данным Центра противодействия дезинформации, в сети распространяется фейк о якобы наборе школьников в возрасте 15–17 лет на летнюю практику в структуры ТЦК и СП.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Аналитики Центра отметили, что сфабрикованное объявление, размещенное от имени Национальной полиции Украины, предлагает несовершеннолетним должности ассистента участкового, младшего сотрудника ТЦК и оформителя повесток.

"Национальная полиция официально опровергла этот фейк. Никакого набора несовершеннолетних для выполнения служебных функций не проводили и не инициировали. Цель фейка — дискредитация мобилизационных процессов в Украине. Враг пытается создать ложное представление, будто в Украине к мобилизационным мерам уже привлекают детей, чтобы вызвать беспокойство у родителей”, — отметили в Центре.

В ЦПД напомнили, что российская пропаганда систематически фабрикует документы и объявления от имени украинских государственных органов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда запустила фейк о том, что ТЦК якобы получили задачу набирать несовершеннолетних девушек в возрасте от 16 лет для четырехлетнего очного обучения "методам партизанской войны и диверсий". Обучение будет проводиться на базе ведущих украинских университетов.

На самом деле, как отметили в Центре, это очередной бред российской пропаганды, никаких спецфакультетов для несовершеннолетних партизанок в Украине нет, а ТЦК и СП не занимаются набором студентов. В вузах и колледжах только вводят дисциплину "Основы национального сопротивления", которая не предусматривает принесения студентами военной присяги, прохождения медицинского осмотра, получения ими военно-учетной специальности или получения военнообязанного статуса.



