Війна з Росією ТЦК стають ближче: нові мобілізаційні повноваження
ТЦК стають ближче: нові мобілізаційні повноваження

Верховна Рада зробила крок до посилення мобілізаційної системи на місцях — парламентський комітет підтримав законопроєкт про розширення повноважень селищних ТЦК та СП

21 січня 2026, 17:14
Автор:
Ткачова Марія

Комітет Верховної Ради України підтримав законопроєкт, який передбачає суттєве розширення повноважень селищних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), та рекомендував винести його на розгляд парламенту для ухвалення в першому читанні.

ТЦК стають ближче: нові мобілізаційні повноваження

Мобілізація в Україні

Йдеться про зміни, які мають посилити роль ТЦК на рівні громад і зменшити навантаження на районні та обласні структури. У разі ухвалення документа селищні ТЦК зможуть повноцінно вести військовий облік військовозобов’язаних, призовників і резервістів без необхідності постійно передавати дані "вгору" по вертикалі.

Окрім цього, законопроєкт передбачає надання селищним ТЦК доступу до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це дозволить оперативніше оновлювати інформацію, перевіряти облікові дані та ефективніше виконувати завдання під час мобілізації.

Автори ініціативи наголошують, що нинішня система обліку часто є фрагментованою, а частина функцій фактично дублюється між різними рівнями ТЦК. Розширення повноважень на місцях має спростити бюрократичні процедури, прискорити ухвалення рішень та покращити мобілізаційну підготовку громад.

У пояснювальних матеріалах зазначається, що селищні ТЦК отримають більше інструментів для роботи з людським ресурсом, що особливо важливо в умовах тривалої війни та необхідності постійного оновлення даних про військовозобов’язаних.

Очікується, що після ухвалення закону за основу документ ще доопрацьовуватимуть до другого читання з урахуванням зауважень депутатів і профільних відомств. У разі остаточного прийняття нові правила можуть суттєво змінити організацію мобілізаційної роботи на рівні громад.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії дедалі чіткіше вимальовується нова соціальна модель: учасники війни проти України отримують особливий правовий статус, тоді як решта населення поступово відсувається на другий план. Держава фактично формує для військових і їхніх родин окрему систему можливостей — у сфері освіти, роботи, кредитів, соціальних виплат і житла.



Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/59400
