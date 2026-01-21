154 закони для військових: нова соціальна модель РФ

У Росії дедалі чіткіше вимальовується нова соціальна модель: учасники війни проти України отримують особливий правовий статус, тоді як решта населення поступово відсувається на другий план. Держава фактично формує для військових і їхніх родин окрему систему можливостей — у сфері освіти, роботи, кредитів, соціальних виплат і житла.

Привілеї в рф для учасників війни проти України

Лише з 2022 року на федеральному рівні ухвалено 154 закони, які надають учасникам війни додаткові пільги. Черговий законопроєкт, ухвалений Держдумою в першому читанні, передбачає: колишніх військових буде складніше звільнити під час скорочень, ніж звичайних працівників.

Освіта: квоти, пільги та вступ без іспитів

Для дітей військових у вишах зарезервовано щонайменше 10% бюджетних місць, а в деяких університетах — навіть більше. Самі учасники війни також можуть вступати за окремою квотою.

Окремі категорії родичів загиблих або військових отримують право вступу без іспитів, а термін дії результатів ЄДІ для учасників війни фактично "заморожується" на весь час служби.

Крім того, військовим дозволили безкоштовно отримувати другу професійну освіту, а випускників медичних вишів, які вступили за військовою квотою, звільняють від обов’язкового розподілу.

Робота: особливий статус і захист

Час служби на війні зараховується до трудового стажу у подвійному розмірі. За військовими закріплюють робочі місця на весь період служби, а після повернення з фронту вони можуть брати тривалі відпустки "на відновлення" без ризику звільнення.

Водночас влада заявляє про намір спростити вимоги для вступу військових на державну службу.

Кредити, борги та платежі

Учасники війни отримали право на кредитні канікули, а згодом — і на списання боргів до 10 млн рублів. Вони та члени їхніх сімей звільнені від низки держмит, судових зборів і виконавчих платежів.

Також передбачена 50-відсоткова компенсація комунальних послуг, без штрафів і пені за прострочення.

Житло: пріоритет і гарантії

Сім’ї військових зберігають службове житло за попереднім місцем служби, а також мають пріоритет у отриманні субсидій на купівлю або будівництво власного житла.

У підсумку Росія дедалі більше рухається до системи, де участь у війні стає соціальним ліфтом, а ті, хто не воював, поступово втрачають рівні можливості. Така модель не лише поглиблює розкол у суспільстві, а й формує нову кастову структуру — "паралельну Росію", існування якої напряму залежить від війни.

