154 закона для военных: новая социальная модель РФ

В России все отчетливее вырисовывается новая социальная модель: участники войны против Украины получают особый правовой статус, тогда как остальное население постепенно отодвигается на второй план. Государство фактически формирует для военных и их семей отдельную систему возможностей в сфере образования, работы, кредитов, социальных выплат и жилья.

Привилегии в рф для участников войны против Украины

Только с 2022 года на федеральном уровне принято 154 закона, предоставляющих участникам войны дополнительные льготы. Очередной законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, предусматривает: бывших военных будет сложнее уволить при сокращениях, чем обычных работников.

Образование: квоты, льготы и поступление без экзаменов

Для детей военных в вузах зарезервировано по меньшей мере 10% бюджетных мест, а в некоторых университетах даже больше. Сами участники войны также могут поступать по отдельной квоте.

Отдельные категории родственников погибших или военных получают право поступления без экзаменов, а срок действия результатов ЕГЭ для участников войны фактически "замораживается" на все время службы.

Кроме того, военным разрешили бесплатно получать второе профессиональное образование, а поступивших по военной квоте выпускников медицинских вузов освобождают от обязательного распределения.

Работа: особый статус и защита

Время службы на войне засчитывается в трудовой стаж в двойном размере. За военными закрепляют рабочие места на весь период службы, а по возвращении с фронта они могут брать длительные отпуска "на восстановление" без риска увольнения.

В то же время власти заявляют о намерении упростить требования для вступления военных в государственную службу.

Кредиты, долги и платежи

Участники войны получили право на кредитные каникулы, а впоследствии – и на списание долгов до 10 млн рублей. Они и члены их семей освобождены от ряда госпошлин, судебных сборов и исполнительных платежей.

Также предусмотрена 50-процентная компенсация коммунальных услуг, без штрафов и пени за просрочку.

Жилье: приоритет и гарантии

Семьи военных сохраняют служебное жилье по предыдущему месту службы, а также имеют приоритет в получении субсидий на покупку или строительство собственного жилья.

В итоге Россия все больше движется к системе, где участие в войне становится социальным лифтом, а невоевавшие постепенно теряют равные возможности. Такая модель не только усугубляет раскол в обществе, но и формирует новую кастовую структуру — "параллельную Россию", существование которой напрямую зависит от войны.

