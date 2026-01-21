РФ накопичує сили біля Родинського: що це означає для фронту

Російська армія активізувала спроби взяти під контроль населений пункт Родинське, який має стратегічне значення для подальших бойових дій на Покровському напрямку. Про це повідомив військовослужбовець Сил оборони України з позивним "Алекс".

Росіяни взялись за село Родинське

За його словами, противник поступово накопичує сили на східних околицях міста. Основні переміщення особового складу відбуваються через район Красного Лиману, після чого російські підрозділи намагаються здійснювати поодинокі штурмові дії або просочування крізь бойові порядки українських сил.

Тактика ворога останнім часом змінилася. Якщо раніше на цьому напрямку фіксувалися механізовані штурми із застосуванням бронетехніки, то нині російські війська переважно використовують піхоту. Максимум мобільності, який спостерігають українські військові, — це пересування малих груп на квадроциклах, що свідчить про суттєве скорочення або відсутність повноцінного автотранспорту та бронемашин у противника на цій ділянці фронту.

За оцінкою "Алекса", повне захоплення Родинського є ключовою метою російського командування. Контроль над містом відкриває противнику можливість суттєво посилити тиск на Покровсько-Мирноградську агломерацію, а також створити умови для подальшого розвитку наступальних дій у цьому районі.

Водночас Сили оборони України продовжують утримувати позиції та стримувати спроби противника закріпитися в населеному пункті. Поодинокі штурмові дії та інфільтраційні спроби ворога не дають йому можливості швидко змінити ситуацію на свою користь, однак напрямок залишається напруженим і потребує постійної уваги.

