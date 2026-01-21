Российская армия активизировала попытки взять под контроль населенный пункт Родинское , имеющее стратегическое значение для дальнейших боевых действий на Покровском направлении. Об этом сообщил военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Алексом".

Россияне взялись за село Родинское

По его словам, противник постепенно накапливает силы на восточных окраинах города. Основные перемещения личного состава проходят через район Красного Лимана, после чего российские подразделения пытаются совершать единичные штурмовые действия или утечки сквозь боевые порядки украинских сил.

Тактика противника в последнее время поменялась. Если раньше на этом направлении фиксировались механизированные штурмы с применением бронетехники, то российские войска преимущественно используют пехоту. Максимум мобильности, который наблюдают украинские военные, это передвижение малых групп на квадроциклах, что свидетельствует о существенном сокращении или отсутствии полноценного автотранспорта и бронемашин у противника на этом участке фронта.

По оценке "Алекса", полное увлечение Родинского является ключевой целью российского командования. Контроль над городом открывает противнику возможность существенно усилить давление на Покровско-Мирноградскую агломерацию, а также создать условия дальнейшего развития наступательных действий в этом районе.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции и сдерживать попытки противника закрепиться в населенном пункте. Единичные штурмовые действия и инфильтрационные попытки врага не дают ему возможности быстро изменить ситуацию в свою пользу, однако направление остается напряженным и требует постоянного внимания.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российская система противовоздушной обороны в очередной раз повлекла за собой поражение гражданской инфраструктуры на территории самой РФ. В селе Новая Адыгея Краснодарского края ракета, запущенная русскими военными, попала прямо в жилой дом.