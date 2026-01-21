Російська система протиповітряної оборони вкотре спричинила ураження цивільної інфраструктури на території самої РФ. У селі Нова Адигея Краснодарського краю ракета, запущена російськими військовими, влучила безпосередньо у житловий будинок.

Влучання російської ППО по житловому кварталу в росіі

Про інцидент повідомив журналіст Юрій Бутусов, звернувши увагу на відео, які масово з’явилися в російських соцмережах. Місцеві мешканці зафіксували момент прольоту ракети та траєкторію її падіння, що, за оцінками аналітиків, свідчить про технічну несправність або помилку під час пуску.

За попередніми даними, ракета була запущена російською ППО з позицій, розміщених поблизу населених пунктів. Саме така практика, коли пускові установки розташовують у межах міст або поруч із житловими кварталами, призводить до регулярних інцидентів із падінням ракет на цивільні об’єкти.

Юрій Бутусов зазначає, що подібні випадки в Росії мають системний характер. За час повномасштабної війни російські ракети та елементи ППО неодноразово падали на житлові будинки, багатоповерхівки та приватні оселі, що призводило до загибелі та поранення цивільних громадян РФ.

Експерти наголошують, що причиною таких інцидентів є поєднання технічних проблем із озброєнням, низької підготовки персоналу та свідомого рішення військового командування розміщувати засоби ППО в густонаселених районах. У разі відхилення ракети від курсу або її самознищення наслідки безпосередньо відчуває цивільне населення.

Офіційні російські органи традиційно не надають детальних пояснень щодо таких випадків або перекладають відповідальність на "падіння уламків". Водночас відеодокази з місця події щоразу підтверджують, що йдеться саме про пряме влучання або неконтрольоване падіння ракети після пуску.

Аналітики підкреслюють: кількість подібних інцидентів зростає пропорційно до інтенсивності використання ППО всередині країни, що фактично перетворює російські міста на зону ризику для власного населення.

