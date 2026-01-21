logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.25

EUR/UAH

50.72

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Російська ракета прилетіла по своїм: житловий масив в росіі палає
commentss НОВИНИ Всі новини

Російська ракета прилетіла по своїм: житловий масив в росіі палає

Юрій Бутусов повідомив про черговий «дружній вогонь» російської ППО, яка знову влучила ракетою по житловому будинку в РФ

21 січня 2026, 03:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російська система протиповітряної оборони вкотре спричинила ураження цивільної інфраструктури на території самої РФ. У селі Нова Адигея Краснодарського краю ракета, запущена російськими військовими, влучила безпосередньо у житловий будинок.

Російська ракета прилетіла по своїм: житловий масив в росіі палає

Влучання російської ППО по житловому кварталу в росіі

Про інцидент повідомив журналіст Юрій Бутусов, звернувши увагу на відео, які масово з’явилися в російських соцмережах. Місцеві мешканці зафіксували момент прольоту ракети та траєкторію її падіння, що, за оцінками аналітиків, свідчить про технічну несправність або помилку під час пуску.

За попередніми даними, ракета була запущена російською ППО з позицій, розміщених поблизу населених пунктів. Саме така практика, коли пускові установки розташовують у межах міст або поруч із житловими кварталами, призводить до регулярних інцидентів із падінням ракет на цивільні об’єкти.

Юрій Бутусов зазначає, що подібні випадки в Росії мають системний характер. За час повномасштабної війни російські ракети та елементи ППО неодноразово падали на житлові будинки, багатоповерхівки та приватні оселі, що призводило до загибелі та поранення цивільних громадян РФ.

Експерти наголошують, що причиною таких інцидентів є поєднання технічних проблем із озброєнням, низької підготовки персоналу та свідомого рішення військового командування розміщувати засоби ППО в густонаселених районах. У разі відхилення ракети від курсу або її самознищення наслідки безпосередньо відчуває цивільне населення.

Офіційні російські органи традиційно не надають детальних пояснень щодо таких випадків або перекладають відповідальність на "падіння уламків". Водночас відеодокази з місця події щоразу підтверджують, що йдеться саме про пряме влучання або неконтрольоване падіння ракети після пуску.

Аналітики підкреслюють: кількість подібних інцидентів зростає пропорційно до інтенсивності використання ППО всередині країни, що фактично перетворює російські міста на зону ризику для власного населення.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що журналісти розслідувального проєкту Схеми ідентифікували російських хірургів, які, ймовірно, причетні до катування українського військовополоненого Андрія Переверзева — під час хірургічного втручання на його тілі могли навмисно випалити напис "слава россии".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/ButusovPlus/26316
Теги:

Новини

Всі новини