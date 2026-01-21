logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.25

EUR/UAH

50.72

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Слава росії» на тілі українського захисника: хто катував військового
commentss НОВИНИ Всі новини

«Слава росії» на тілі українського захисника: хто катував військового

«Слава россии» як шрам: журналісти встановили лікарів РФ, які могли катувати українського полоненого під час операції

21 січня 2026, 03:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Журналісти розслідувального проєкту Схеми ідентифікували російських хірургів, які, ймовірно, причетні до катування українського військовополоненого Андрія Переверзева — під час хірургічного втручання на його тілі могли навмисно випалити напис "слава россии".

«Слава росії» на тілі українського захисника: хто катував військового

Хто з хірургів катували українського захисника

За даними розслідування, інцидент стався 24 лютого 2024 року під час операції в одній із найбільших лікарень тимчасово окупованого Донбасу — Донецьке клінічне територіальне медичне об’єднання (ДОКТМО). Саме там Переверзеву проводили хірургічне втручання після поранення.

Розслідувачі вважають, що до злочину можуть бути причетні Юрій Кузнєцов та Андрій Крячко — хірурги з Краснодара, які регулярно відвідують окупований Донецьк. За даними журналістів, вони привозили туди "гуманітарну допомогу" та брали участь у проведенні операцій у місцевих медзакладах.

У матеріалі наводиться комплекс доказів, які вказують на можливу присутність саме цих лікарів у ДОКТМО в день операції Переверзева. Серед них — фото- й відеоматеріали з лікарні, які самі російські хірурги публікували у відкритому доступі, метадані відео, інформація про їхні переміщення та перетин кордону, а також свідчення медиків із Донецька.

Журналісти зазначають, що зібрані дані дозволяють припустити: Кузнецов і Крячко могли бути в операційній 24 лютого 2024 року, безпосередньо оперувати українського полоненого й під час втручання навмисно випалити на його животі пропагандистський напис. Такий акт, за оцінками правозахисників, підпадає під визначення катування та воєнного злочину, адже був здійснений щодо військовополоненого та не мав жодного медичного обґрунтування.

У розслідуванні наголошується, що використання медичної операції як інструменту знущання є особливо тяжким порушенням міжнародного гуманітарного права. Лікарі, які мали б рятувати життя, у цьому випадку могли перетворити медичну допомогу на форму тортур і приниження.

Автори матеріалу підкреслюють: встановлення конкретних імен і ланцюжка подій — це крок до юридичної відповідальності винних. Зібрані факти можуть бути використані як докази у майбутніх кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів Росії проти українських військовополонених.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українські правоохоронці встановили причетність полоненого російського військового до розстрілу українських захисників, які перебували в полоні. Про це під час доповіді президентові України повідомив перший заступник голови Служби Безпеки України генерал-майор Олександр Поклад.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/cxemu/4631
Теги:

Новини

Всі новини