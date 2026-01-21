«Слава россии» на теле украинского защитника: кто пытал военного

Журналисты расследования Схемы идентифицировали российских хирургов, которые, вероятно, причастны к пыткам украинского военнопленного Андрея Переверзева — во время хирургического вмешательства на его теле могли умышленно выжечь надпись "слава России".

Кто из хирургов пытал украинского военного

По данным расследования, инцидент произошел 24 февраля 2024 г. во время операции в одной из крупнейших больниц временно оккупированного Донбасса — Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение (ДОКТМО). Там же Переверзеву проводили хирургическое вмешательство после ранения.

Расследователи считают, что к преступлению могут быть причастны Юрий Кузнецов и Андрей Крячко — хирурги из Краснодара, регулярно посещающие оккупированный Донецк. По данным журналистов, они привозили туда "гуманитарную помощь" и участвовали в проведении операций в местных медучреждениях.

В материале приводится комплекс доказательств, указывающих на возможное присутствие этих врачей в ДОКТМО в день операции Переверзева. Среди них – фото- и видеоматериалы из больницы, которые сами российские хирурги публиковали в открытом доступе, метаданные видео, информация об их перемещениях и пересечении границы, а также показания медиков из Донецка.

Журналисты отмечают, что собранные данные позволяют предположить: Кузнецов и Крячко могли быть в операционной 24 февраля 2024 года, непосредственно оперировать украинского пленника и во время вмешательства намеренно выжечь на его животе пропагандистскую надпись. Такой акт, по оценкам правозащитников, подпадает под определение пыток и военного преступления, поскольку был совершен в отношении военнопленного и не имел никакого медицинского обоснования.

В расследовании отмечается, что использование медицинской операции как инструмента издевательства является особенно тяжелым нарушением международного гуманитарного права. Врачи, которые должны спасать жизнь, в этом случае могли превратить медицинскую помощь в форму пыток и унижения.

Авторы материала подчеркивают: установление конкретных имен и цепочки событий – это шаг к юридической ответственности виновных. Собранные факты могут быть использованы в качестве доказательств в будущих уголовных производствах по военным преступлениям России против украинских военнопленных.

