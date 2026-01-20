Російський військовий зізнався в страшенних діях проти українських бійців

Українські правоохоронці встановили причетність полоненого російського військового до розстрілу українських захисників, які перебували в полоні. Про це під час доповіді президентові України повідомив перший заступник голови Служби Безпеки України генерал-майор Олександр Поклад.

Зізнання російського військового

За його словами, у жовтні 2024 року Сили оборони взяли в полон росіянина, щодо якого тривало ретельне слідство. Лише після збору доказів та перевірки свідчень слідчим вдалося підтвердити його безпосередню участь у воєнному злочині — умисному вбивстві українських військовополонених.

Полонений був затриманий ще 17 жовтня 2024 року. Встановлено, що йдеться про Сергія Скобелева, раніше судимого в Росії за розбійний напад на ювелірний магазин. За даними слідства, він особисто розстріляв чотирьох українських військовослужбовців з автомата АК-74 на території Курської області РФ.

У СБУ наголошують, що цей злочин кваліфікується як грубе порушення міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Українська сторона продовжує документувати воєнні злочини РФ і працює над тим, аби всі причетні до катувань та вбивств українських військових понесли справедливу відповідальність.

Про результати розслідування було поінформовано Володимира Зеленського під час робочої зустрічі з керівництвом СБУ.

