Напис на снігу: про що попросила жінка з сірої зони на Донеччини

Під час повітряної розвідки на Донеччині оператор безпілотника підрозділу "Фенікс" Максим "Малюк" помітив незвичний напис на снігу. Його залишила місцева мешканка з проханням про хліб.

Оператори БпЛА скинули жінці хліб

Подія сталася у Костянтинівці — місті, яке нині частково перебуває у "сірій зоні" через постійні бойові дії. У таких умовах доставка гуманітарної допомоги часто є неможливою або вкрай небезпечною.

Після того, як оператор повідомив побратимів про побачене, для жінки зібрали продукти харчування. Серед них був і хліб — те, про що вона просила у своєму зверненні.

Доставити допомогу вирішили нестандартним способом: за допомогою дрона. Максим скинув пакунок із продуктами безпосередньо жінці, не наражаючи її та військових на додаткову небезпеку.

Згодом на снігу з’явився новий напис — цього разу зі словами подяки. Ця історія стала ще одним нагадуванням, що навіть у зоні бойових дій людяність і взаємна підтримка залишаються сильнішими за війну.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п ротягом 17–19 січня підрозділи Сил безпілотних систем України провели масштабну серію ударів по ключових військових і логістичних об’єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, а також у районі Маріуполя.

За результатами операцій було уражено одразу кілька критично важливих цілей противника, які забезпечували роботу ППО, залізничної логістики, енергетики та безпілотного компонента армії РФ. Зокрема, у Луганській області на тимчасово окупованій території було знищено самохідну пуско-заряджальну установку зенітного ракетного комплексу С-300В. Це одна з ключових складових протиповітряної оборони, яку Росія використовує для прикриття військових об’єктів у тилу. Також підтверджено знищення реактивної системи залпового вогню М-1991 калібру 240 мм — це озброєння північнокорейського виробництва, яке російська армія отримала від КНДР і застосовує як аналог "Урагану".

