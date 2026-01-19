Надпись на снегу: о чем попросила женщина из серой зоны в Донецкой области

Во время воздушной разведки в Донецкой области оператор беспилотника подразделения "Феникс" Максим "Малыш" заметил необычную надпись на снегу. Его покинула местная жительница с просьбой о хлебе.

Операторы БПЛА скинули женщине хлеб

Событие произошло в Константиновке — городе, который частично находится в "серой зоне" из-за постоянных боевых действий. В таких условиях доставка гуманитарной помощи часто невозможна или крайне опасна.

После того, как оператор сообщил собратьям об увиденном, для женщины собрали продукты питания. Среди них был и хлеб – то, о чем она просила в своем обращении.

Доставить помощь решили нестандартным способом: с помощью дрона. Максим сбросил пакет с продуктами непосредственно женщине, не подвергая ее и военных дополнительной опасности.

Впоследствии на снегу появилась новая надпись – на этот раз со словами благодарности. Эта история стала еще одним напоминанием, что даже в зоне боевых действий человечность и взаимная поддержка остаются сильнее войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в течение 17–19 января подразделения Сил беспилотных систем Украины провели масштабную серию ударов по ключевым военным и логистическим объектам российской армии на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, а также в районе Мариуля.

По результатам сделок было поражено сразу несколько критически важных целей противника, которые обеспечивали работу ПВО, железнодорожной логистики, энергетики и беспилотного компонента армии РФ. В частности, в Луганской области на временно оккупированной территории была уничтожена самоходная пуско-заряжающая установка зенитного ракетного комплекса С-300В. Это одна из ключевых составляющих противовоздушной обороны, которую Россия использует для прикрытия военных объектов в тылу. Также подтверждено уничтожение реактивной системы залпового огня М-1991 калибра 240 мм – это вооружение северокорейского производства, которое российская армия получила от КНДР и применяет как аналог "Урагана".

