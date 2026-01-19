Птахи Мадяра приголомшують результатами роботи

Протягом 17–19 січня підрозділи Сил безпілотних систем України провели масштабну серію ударів по ключових військових і логістичних об’єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, а також у районі Маріуполя.

Результати ударив Птахів Мадяра

За результатами операцій було уражено одразу кілька критично важливих цілей противника, які забезпечували роботу ППО, залізничної логістики, енергетики та безпілотного компонента армії РФ.

Зокрема, у Луганській області на тимчасово окупованій території було знищено самохідну пуско-заряджальну установку зенітного ракетного комплексу С-300В. Це одна з ключових складових протиповітряної оборони, яку Росія використовує для прикриття військових об’єктів у тилу.

Також підтверджено знищення реактивної системи залпового вогню М-1991 калібру 240 мм — це озброєння північнокорейського виробництва, яке російська армія отримала від КНДР і застосовує як аналог "Урагану".

Окремим напрямком ударів стала залізнична та енергетична інфраструктура, яка використовується для військових перевезень. У Маріуполі та Донецькій області були уражені тягові підстанції "Сартана" і "Карань". Вони забезпечували живлення електровозів та електропотягів на напрямках Маріуполь — Волноваха — Донецьк — Комиш-Зоря. Внаслідок ударів пошкоджено силові трансформатори великої потужності, що суттєво ускладнило логістику окупаційних військ.

Крім того, у населеному пункті Старий Крим була вражена підстанція "Азовська" напругою 220 кВ — важливий елемент енергозабезпечення промислових об’єктів регіону, зокрема тих, що працюють в інтересах військово-промислового комплексу РФ.

Ще одним важливим результатом операції стало знищення двох складів безпілотних літальних апаратів противника. Один зі складів належав 144-й дивізії 51-ї армії РФ у Новокраснянці, інший знаходився безпосередньо в окупованому Донецьку. Це суттєвий удар по дроновому компоненту російської армії, який активно використовується для розвідки та атак на українські позиції.

Удари були завдані засобами середньої дальності силами кількох підрозділів СБС, зокрема батальйону "Кайрос", 414-ї бригади "Птахи Мадяра" та 412-ї бригади "Немезис". Операції проводилися у координації з новоствореним Центром глибинного ураження Сил безпілотних систем.

Ці дії є частиною системної роботи Сил оборони України зі знищення військового потенціалу противника, порушення його логістики та зменшення можливостей для ведення наступальних дій на фронті.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч на 19 січня підрозділи Сил оборони України завдали чергового удару по військовій та паливно-енергетичній інфраструктурі російського агресора. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, операція була спрямована на зменшення наступальних можливостей противника.