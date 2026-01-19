Птицы Мадяра ошеломляют результатами работы

В течение 17-19 января подразделения Сил беспилотных систем Украины провели масштабную серию ударов по ключевым военным и логистическим объектам российской армии на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, а также в районе Мариуполя.

Результаты ударов Птиц Мадяра

По результатам сделок было поражено сразу несколько критически важных целей противника, которые обеспечивали работу ПВО, железнодорожной логистики, энергетики и беспилотного компонента армии РФ.

В частности, в Луганской области на временно оккупированной территории была уничтожена самоходная пуско-заряжающая установка зенитного ракетного комплекса С-300В. Это одна из ключевых составляющих противовоздушной обороны, которую Россия использует для прикрытия военных объектов в тылу.

Также подтверждено уничтожение реактивной системы залпового огня М-1991 калибра 240 мм – это вооружение северокорейского производства, которое российская армия получила от КНДР и применяет в качестве аналога "Урагана".

Отдельным направлением ударов стала железнодорожная и энергетическая инфраструктура, используемая для военных перевозок. В Мариуполе и Донецкой области были поражены тяговые подстанции "Сартана" и "Карань". Они обеспечивали питание электровозов и электропоездов в Мариуполь — Волноваха — Донецк — Камыш-Зоря. В результате ударов повреждены силовые трансформаторы большой мощности, что существенно усложнило логистику оккупационных войск.

Кроме того, в населенном пункте Старый Крым была поражена подстанция "Азовская" напряжением 220 кВ – важный элемент энергообеспечения промышленных объектов региона, в том числе работающих в интересах военно-промышленного комплекса РФ.

Еще одним важным результатом операции явилось уничтожение двух составов беспилотных летательных аппаратов противника. Один из складов принадлежал 144-й дивизии 51-й армии РФ в Новокраснянке, другой находился непосредственно в оккупированном Донецке. Это существенный удар по дроновому компоненту российской армии, активно используемому для разведки и атак на украинские позиции.

Удары были нанесены средствами средней дальности силами нескольких подразделений СБС, в частности, батальона "Кайрос", 414-й бригады "Птицы Мадяра" и 412-й бригады "Немезис". Операции проводились в координации с вновь Центром глубинного поражения Сил беспилотных систем.

Эти действия являются частью системной работы Сил обороны Украины по уничтожению военного потенциала противника, нарушению его логистики и уменьшению возможностей для наступательных действий на фронте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на 19 января подразделения Сил обороны Украины нанесли очередной удар по военной и топливно-энергетической инфраструктуре российского агрессора. Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, операция была направлена на уменьшение наступательных возможностей противника.