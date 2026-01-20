Российский военный признался в страшных действиях против украинских бойцов

Украинские правоохранители установили причастность пленного российского военного к расстрелу находившихся в плену украинских защитников. Об этом во время доклада президенту Украины сообщил первый заместитель председателя Службы безопасности Украины генерал-майор Александр Поклад .

Признание российского военного

По его словам, в октябре 2024 года Силы обороны взяли в плен россиянина, в отношении которого продолжалось тщательное следствие. Только после сбора доказательств и проверки показаний следователям удалось подтвердить его непосредственное участие в военном преступлении — умышленном убийстве украинских военнопленных.

Пленник был задержан еще 17 октября 2024 года. Установлено, что речь идет о Сергее Скобелеве, ранее судимом в России за разбойное нападение на ювелирный магазин. По данным следствия, он лично расстрелял четырех украинских военнослужащих из автомата АК-74 на территории Курской области РФ.

В СБУ отмечают, что это преступление квалифицируется как грубое нарушение международного гуманитарного права и Женевских конвенций. Украинская сторона продолжает документировать военные преступления РФ и работает над тем, чтобы все причастные к пыткам и убийствам украинских военных понесли справедливую ответственность.

О результатах расследования был проинформирован Владимир Зеленский во время рабочей встречи с руководством СБУ.

