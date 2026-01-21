Российская система противовоздушной обороны в очередной раз повлекла за собой поражение гражданской инфраструктуры на территории самой РФ. В селе Новая Адыгея Краснодарского края ракета, запущенная русскими военными, попала прямо в жилой дом.

Попадание российского ПВО по жилому кварталу в России

Об инциденте сообщил журналист Юрий Бутусов , обратив внимание на видео, которые массово появились в российских соцсетях. Местные жители зафиксировали момент пролета ракеты и траекторию ее падения, что, по оценкам аналитиков, свидетельствует о технической неисправности или ошибке при пуске.

По предварительным данным, ракета была запущена российским ПВО с позиций, размещенных вблизи населенных пунктов. Именно такая практика, когда пусковые установки располагаются в черте городов или рядом с жилыми кварталами, приводит к регулярным инцидентам с падением ракет на гражданские объекты.

Юрий Бутусов отмечает, что подобные случаи в России носят системный характер. За время полномасштабной войны российские ракеты и элементы ПВО неоднократно падали на жилые дома, многоэтажки и частные дома, что приводило к гибели и ранению гражданских граждан РФ.

Эксперты отмечают, что причиной подобных инцидентов является сочетание технических проблем с вооружением, низкой подготовки персонала и сознательного решения военного командования размещать средства ПВО в густонаселенных районах. При отклонении ракеты от курса или ее самоуничтожении последствия непосредственно испытывают гражданское население.

Официальные российские органы традиционно не дают подробных объяснений по поводу таких случаев или перекладывают ответственность на "падение обломков". В то же время видеодоказательства с места происшествия каждый раз подтверждают, что речь идет именно о прямом попадании или неконтролируемом падении ракеты после пуска.

Аналитики подчеркивают: количество подобных инцидентов растет пропорционально интенсивности использования ПВО внутри страны, что фактически превращает российские города в зону риска для собственного населения.

