ТЦК становятся ближе: новые мобилизационные полномочия

Комитет Верховной Рады Украины поддержал законопроект, предусматривающий существенное расширение полномочий поселковых территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и рекомендовал вынести его на рассмотрение парламента для принятия в первом чтении.

Мобилизация в Украине

Речь идет об изменениях, которые должны усилить роль ТЦК на уровне общин и снизить нагрузку на районные и областные структуры. В случае принятия документа, поселковые ТЦК смогут полноценно вести военный учет военнообязанных, призывников и резервистов без необходимости постоянно передавать данные "вверх" по вертикали.

Кроме этого, законопроект предусматривает предоставление поселковым ТЦК доступа к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов. Это позволит более оперативно обновлять информацию, проверять учетные данные и эффективнее выполнять задачи при мобилизации.

Авторы инициативы подчеркивают, что нынешняя система учета часто фрагментирована, а часть функций фактически дублируется между разными уровнями ТЦК. Расширение полномочий на местах должно упростить бюрократические процедуры, ускорить принятие решений и улучшить мобилизационную подготовку общин.

В пояснительных материалах отмечается, что поселковые ТЦК получат больше инструментов для работы с человеческим ресурсом, что особенно важно в условиях продолжительной войны и необходимости постоянного обновления данных о военнообязанных.

Ожидается, что при принятии закона за основу документ еще будут дорабатывать до второго чтения с учетом замечаний депутатов и профильных ведомств. В случае окончательного принятия, новые правила могут существенно изменить организацию мобилизационной работы на уровне общин.

