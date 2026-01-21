logo

Война с Россией ТЦК становятся ближе: новые мобилизационные полномочия
ТЦК становятся ближе: новые мобилизационные полномочия

Верховная Рада шагнула к усилению мобилизационной системы на местах — парламентский комитет поддержал законопроект о расширении полномочий поселковых ТЦК и СП

21 января 2026, 17:14
Комитет Верховной Рады Украины поддержал законопроект, предусматривающий существенное расширение полномочий поселковых территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и рекомендовал вынести его на рассмотрение парламента для принятия в первом чтении.

ТЦК становятся ближе: новые мобилизационные полномочия

Мобилизация в Украине

Речь идет об изменениях, которые должны усилить роль ТЦК на уровне общин и снизить нагрузку на районные и областные структуры. В случае принятия документа, поселковые ТЦК смогут полноценно вести военный учет военнообязанных, призывников и резервистов без необходимости постоянно передавать данные "вверх" по вертикали.

Кроме этого, законопроект предусматривает предоставление поселковым ТЦК доступа к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов. Это позволит более оперативно обновлять информацию, проверять учетные данные и эффективнее выполнять задачи при мобилизации.

Авторы инициативы подчеркивают, что нынешняя система учета часто фрагментирована, а часть функций фактически дублируется между разными уровнями ТЦК. Расширение полномочий на местах должно упростить бюрократические процедуры, ускорить принятие решений и улучшить мобилизационную подготовку общин.

В пояснительных материалах отмечается, что поселковые ТЦК получат больше инструментов для работы с человеческим ресурсом, что особенно важно в условиях продолжительной войны и необходимости постоянного обновления данных о военнообязанных.

Ожидается, что при принятии закона за основу документ еще будут дорабатывать до второго чтения с учетом замечаний депутатов и профильных ведомств. В случае окончательного принятия, новые правила могут существенно изменить организацию мобилизационной работы на уровне общин.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России все четче вырисовывается новая социальная модель: участники войны против Украины получают особый правовой статус, тогда как остальное население постепенно отодвигается на второй план. Государство фактически формирует для военных и их семей отдельную систему возможностей в сфере образования, работы, кредитов, социальных выплат и жилья.



Источник: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/59400
