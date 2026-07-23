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“ТЦК просто розірвуть”: експерт попередив про невідворотне

Експерт Світан розповів, як захистити військових ТЦК від “розправи”

23 липня 2026, 00:58
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Кречмаровская Наталия

Проблема мобілізації в Україні зараз не в топі новин, однак вона нікуди не зникла, і, як попереджають експерти, ситуація буде загострюватися.

“ТЦК просто розірвуть”: експерт попередив про невідворотне

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що як тільки було ухвалено закон про ТЦК, стало зрозуміло, що їх доведеться ховати.

"ТЦК треба ховати від народу, тому що дійсно розірвуть на шмаття. Вже почали розривати, десь стріляти, десь різати, десь палити і таке інше", — зазначив він.

Причина, за його словами, проста — ст. 17 Конституції України, за якою заборонено використання військових збройних формувань в обмеженні свобод громадян. Експерт наголосив, що “зайшли на поле навіть міжнародного кримінального суду”, адже воєнний злочин не має термінів давності.

“Усіх ТЦК  заарештують у тридцять першому році. До тридцять першого року кількість скарг у міжнародні організації на ТЦК, навіть, якщо їх завтра вже сховати в корпуси, все одно буде наростати”, — попередив Світан.

На його переконання, призначеному в.о. міністра оборони Хмарі потрібно ініціювати постанову Кабміну про переведення ТЦК до складу корпусів.

"І ось туди десятки тисяч ТЦК треба забрати з вулиць і завести в корпуси, сховати. Тобто принаймні можна буде потім через якийсь час говорити, що вони своєю кров'ю змили ганьбу", — пояснив він.

Інакше, попередив експерт, дістануться і до родичів, які зараз накупили мерседесів, квартир. Адже, підсумував, що всі чудово розуміють, чому раптом у родичів військових ТЦК з'явилися нові апартаменти чи машини по 300 тис. доларів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відомо про підготовку до жіночої мобілізації в Україні.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Z6kpXJW8mUM
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