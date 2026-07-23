“ТЦК просто розірвуть”: експерт попередив про невідворотне

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Кречмаровская Наталия
Проблема мобілізації в Україні зараз не в топі новин, однак вона нікуди не зникла, і, як попереджають експерти, ситуація буде загострюватися.
Мобілізація. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Роман Світан зазначив, що як тільки було ухвалено закон про ТЦК, стало зрозуміло, що їх доведеться ховати.
Причина, за його словами, проста — ст. 17 Конституції України, за якою заборонено використання військових збройних формувань в обмеженні свобод громадян. Експерт наголосив, що “зайшли на поле навіть міжнародного кримінального суду”, адже воєнний злочин не має термінів давності.
На його переконання, призначеному в.о. міністра оборони Хмарі потрібно ініціювати постанову Кабміну про переведення ТЦК до складу корпусів.
Інакше, попередив експерт, дістануться і до родичів, які зараз накупили мерседесів, квартир. Адже, підсумував, що всі чудово розуміють, чому раптом у родичів військових ТЦК з'явилися нові апартаменти чи машини по 300 тис. доларів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відомо про підготовку до жіночої мобілізації в Україні.