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Кречмаровская Наталия
Кремлівська пропаганда та ворожі пабліки поширюють маніпулятивну інформацію. Повідомляють, що нібито закупівля першої партії жіночих бронежилетів для ЗСУ свідчить про “початок відправки українок на фронт”.
Мобілізація жінок. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації при РНБО спростували російський фейк. Аналітики Центру пояснили, що насправді видача двох тисяч анатомічних бронежилетів до бойових підрозділів — це розв'язання давньої проблеми із забезпеченням захисниць. Жінкам раніше доводилося носити важку чоловічу амуніцію. Вона зовсім не враховувала будову тіла, сковувала рухи та завдавала шкоди здоров'ю. Це вирішили змінити.
Наразі у Силах оборони України проходять службу понад 75 тисяч жінок. Більш як 20 тисяч із них виконують бойові завдання безпосередньо на передовій. Забезпечити їх зручним спорядженням — звичайна турбота про діючих військових, а не підготовка до якихось нових хвиль мобілізації.
Країна-агресорка навмисно спотворює базові заходи із забезпечення війська. Мета одна — створити хибну картинку, ніби в Україні “закінчилися чоловіки”. Це брехня, наголосили в ЦПД. Служба жінок у Силах оборони була і залишається виключно добровільною. Підкреслили, що жодних примусів немає.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання про жіночу мобілізацію в Україні у 2026 році залишається одним із найбільш чутливих у суспільстві. Чинне законодавство не передбачає примусового призову жінок, однак демографічна ситуація та потреби армії постійно повертають цю дискусію. Штучний інтелект спрогнозував, чи буде жіноча мобілізація у 2026 році в Україні.