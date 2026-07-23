Кремлівська пропаганда та ворожі пабліки поширюють маніпулятивну інформацію. Повідомляють, що нібито закупівля першої партії жіночих бронежилетів для ЗСУ свідчить про “початок відправки українок на фронт”.

Мобілізація жінок. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації при РНБО спростували російський фейк. Аналітики Центру пояснили, що насправді видача двох тисяч анатомічних бронежилетів до бойових підрозділів — це розв'язання давньої проблеми із забезпеченням захисниць. Жінкам раніше доводилося носити важку чоловічу амуніцію. Вона зовсім не враховувала будову тіла, сковувала рухи та завдавала шкоди здоров'ю. Це вирішили змінити.

Наразі у Силах оборони України проходять службу понад 75 тисяч жінок. Більш як 20 тисяч із них виконують бойові завдання безпосередньо на передовій. Забезпечити їх зручним спорядженням — звичайна турбота про діючих військових, а не підготовка до якихось нових хвиль мобілізації.

Країна-агресорка навмисно спотворює базові заходи із забезпечення війська. Мета одна — створити хибну картинку, ніби в Україні “закінчилися чоловіки”. Це брехня, наголосили в ЦПД. Служба жінок у Силах оборони була і залишається виключно добровільною. Підкреслили, що жодних примусів немає.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання про жіночу мобілізацію в Україні у 2026 році залишається одним із найбільш чутливих у суспільстві. Чинне законодавство не передбачає примусового призову жінок, однак демографічна ситуація та потреби армії постійно повертають цю дискусію. Штучний інтелект спрогнозував, чи буде жіноча мобілізація у 2026 році в Україні.



