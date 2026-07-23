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"В Украине готовятся к женской мобилизации": что происходит на самом деле

В Центре противодействия дезинформации опровергли вражеский фейк о женской мобилизации в Украине

23 июля 2026, 00:26
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Кречмаровская Наталия

Кремлевская пропаганда и вражеские паблики распространяют манипулятивную информацию. Сообщается, что якобы закупка первой партии женских бронежилетов для ВСУ свидетельствует о "начале отправки украинок на фронт".

"В Украине готовятся к женской мобилизации": что происходит на самом деле

Мобилизация женщин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли российский фейк. Аналитики Центра объяснили, что на самом деле выдача двух тысяч анатомических бронежилетов в боевые подразделения – это решение давней проблемы с обеспечением защитниц. Женщинам раньше приходилось носить тяжелую мужскую амуницию. Она совсем не учитывала телосложение, сковывала движения и наносила вред здоровью. Это решили поменять.

В Силах обороны Украины проходят службу более 75 тысяч женщин. Более 20 тысяч из них выполняют боевые задания прямо на передовой. Обеспечить их удобным снаряжением – обычная забота о действующих военных, а не подготовка к каким-то новым волнам мобилизации.

Страна-агрессорка намеренно искажает базовые меры по обеспечению войска. Цель одна – создать ложную картинку, будто в Украине "закончились мужчины". Это ложь, подчеркнули в ЦПД. Служба женщин в силах обороны была и остается исключительно добровольной. Подчеркнули, что никаких принуждений нет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопрос о женской мобилизации в Украине в 2026 году остается одним из самых чувствительных в обществе. Действующее законодательство не предусматривает принудительного призыва женщин, однако демографическая ситуация и потребности армии постоянно возвращают эту дискуссию. Искусственный интеллект спрогнозировал, будет ли женская мобилизация в 2026 году в Украине.




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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0cXQ9MaFreGmNf5U5xjLLCnNjptuzU2ciBHS4KSqfgjK8gRjHqcd6cUdzgREccbFtl
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