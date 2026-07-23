"ТЦК просто разорвут": эксперт предупредил о неотвратимом

Проблема мобилизации в Украине сейчас не в топе новостей, однако она никуда не исчезла и, как предупреждают эксперты, ситуация будет обостряться.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что как только был принят закон о ТЦК, стало ясно, что их придется хоронить.

"ТЦК надо прятать от народа, потому что действительно разорвут на куски. Уже начали разрывать, где-то стрелять, где-то резать, где-то палить и так далее", — отметил он.

Причина, по его словам, проста – ст. 17 Конституции Украины, согласно которой запрещено использование военных вооруженных формирований в ограничении свобод граждан. Эксперт подчеркнул, что "даже зашли на поле международного уголовного суда", ведь военное преступление не имеет сроков давности.

"Всех ТЦК арестуют в тридцать первом году. До тридцать первого года количество жалоб в международные организации на ТЦК, даже если их завтра уже спрятать в корпуса, все равно будет нарастать", — предупредил Свитан.

По его убеждению, назначенном и. министра обороны Хмаре следует инициировать постановление Кабмина о переводе ТЦК в состав корпусов.

"И вот туда десятки тысяч ТЦК нужно забрать с улиц и завести в корпуса, спрятать. То есть, по крайней мере, можно будет потом через некоторое время говорить, что они своей кровью смыли позор", — пояснил он.

Иначе, предупредил эксперт, доберутся и до родственников, накупивших сейчас мерседесов, квартир. Ведь подытожил, что все прекрасно понимают, почему вдруг у родственников военных ТЦК появились новые апартаменты или машины по 300 тыс. долларов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что известно о подготовке к женской мобилизации в Украине.



