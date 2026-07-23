"ТЦК просто разорвут": эксперт предупредил о неотвратимом

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Кречмаровская Наталия
Проблема мобилизации в Украине сейчас не в топе новостей, однако она никуда не исчезла и, как предупреждают эксперты, ситуация будет обостряться.
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свитан отметил, что как только был принят закон о ТЦК, стало ясно, что их придется хоронить.
Причина, по его словам, проста – ст. 17 Конституции Украины, согласно которой запрещено использование военных вооруженных формирований в ограничении свобод граждан. Эксперт подчеркнул, что "даже зашли на поле международного уголовного суда", ведь военное преступление не имеет сроков давности.
По его убеждению, назначенном и. министра обороны Хмаре следует инициировать постановление Кабмина о переводе ТЦК в состав корпусов.
Иначе, предупредил эксперт, доберутся и до родственников, накупивших сейчас мерседесов, квартир. Ведь подытожил, что все прекрасно понимают, почему вдруг у родственников военных ТЦК появились новые апартаменты или машины по 300 тыс. долларов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что известно о подготовке к женской мобилизации в Украине.