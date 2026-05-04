ТЦК отримають необмежені повноваження: стало відомо, хто точно не уникне призову



















Військовий експерт та представник Сил територіальної оборони Олександр Мусієнко припустив, що в майбутньому робота представників ТЦК та СП може вийти за межі України. Йдеться про можливість їхньої присутності за кордоном, де вони могли б взаємодіяти з громадянами України під час звернень до дипломатичних установ.

На думку експерта, перевірка військово-облікових даних потенційно може здійснюватися поблизу українських посольств і консульств, а також у місцях, де громадяни оформлюють або продовжують документи, зокрема закордонні паспорти. Таку функцію могли б виконувати уповноважені представники Сил оборони.

Він зазначив, що в разі звернення чоловіків за консульськими послугами може виникати питання щодо їхнього статусу військового обліку. Якщо особа перебуває на обліку, у неї можуть уточнити, чому вона тривалий час перебуває за межами України та чи має на це офіційні підстави.

"Рекрутери, які можуть працювати в місцях біля українських посольств, консульств, біля установ, які продовжують закордонні паспорти. Це можуть бути рекрутери, які будуть представниками Сил оборони і будуть перевіряти у чоловіків, які хочуть продовжити собі документи або отримати інші консульські послуги на території країн Заходу, особливо країн Європи, перевіряти їхній військовий облік", — пояснив Мусієнко.

Водночас він наголосив, що у випадку наявності легальних підстав для перебування за кордоном — наприклад, офіційної роботи чи законного виїзду — жодних додаткових претензій не виникатиме. Якщо ж пояснення відсутні, доступ до деяких консульських послуг може бути обмежений із рекомендацією повернутися в Україну.

"Якщо є пояснення — робота, легально виїхав і так далі — окей, немає питань. Якщо немає пояснення, тоді не надаються наші консульські послуги, повертайтеся, будь ласка, в Україну працювати на нашу державу і нашу безпеку", — підсумував експерт, описуючи можливий сценарій розширення функцій ТЦК.

