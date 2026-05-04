Война с Россией ТЦК получат неограниченные полномочия: стало известно, кто точно не уйдет от призыва.
ТЦК получат неограниченные полномочия: стало известно, кто точно не уйдет от призыва.

Если лицо состоит на военном учете, у него могут уточнить, почему он до сих пор не вернулся в Украину.

4 мая 2026, 08:50
Клименко Елена








Военный эксперт и представитель Сил территориальной обороны Александр Мусиенко предположил , что в будущем работа представителей ТЦК и СП может выйти за пределы Украины. Речь идет о возможности их присутствия за границей, где они могли бы взаимодействовать с гражданами Украины во время обращений в дипломатические учреждения.

По мнению эксперта, проверка военно-учетных данных потенциально может производиться вблизи украинских посольств и консульств, а также в местах, где граждане оформляют или продлевают документы, в том числе загранпаспорта. Такую функцию могли выполнять уполномоченные представители Сил обороны.

Он отметил, что в случае обращения мужчин за консульскими услугами может возникать вопрос об их статусе военного учета. Если лицо состоит на учете, он может уточнить, почему он длительное время находится за пределами Украины и имеет ли на это официальные основания.

"Рекрутеры, которые могут работать в местах возле украинских посольств, консульств, возле учреждений, которые продолжают загранпаспорта. Это могут быть рекрутеры, которые будут представителями Сил обороны и будут проверять у мужчин, которые хотят продлить себе документы или получить другие консульские услуги на территории стран Запада, особенно стран Европы, проверять их военный учет".

В то же время он подчеркнул, что в случае наличия легальных оснований для пребывания за границей, например, официальной работы или законного выезда, никаких дополнительных претензий не будет. Если же пояснения отсутствуют, доступ к некоторым консульским услугам может быть ограничен с рекомендацией вернуться в Украину.

"Если есть объяснения — работа, легально уехал и так далее — окей, нет вопросов. Если нет объяснения, тогда не предоставляются наши консульские услуги, возвращайтесь, пожалуйста, в Украину работать на наше государство и нашу безопасность", — подытожил эксперт, описывая возможный сценарий расширения функций ТЦК.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина имеет потенциал для расширения зоны поражения своими дронами на более глубокие территории России. После серии атак на нефтяные и газовые объекты, в частности на Пермь, расположенный в 1500 км от Украины, эксперты прогнозируют новые направления для последующих ударов и оценивают возможные пути для их реализации. В этом году украинские дроны впервые достигли Урала, пролетев более 1800 км, в основном над контролируемой врагом территорией.

 



