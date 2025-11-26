Там дуже і дуже гаряче: озвучено несподівану заяву про бої у важливому місті

У місті Куп’янськ немає жодного оточення українських військ з боку російських загарбників. Навпаки, українські захисники поступово витісняють окупантів із міста. Про це розповів військовий оглядач Денис Попович у ефірі Радіо NV.

"В Куп’янську навіть натяку на оточення немає. У російських військ немає можливості утриматися в місті, адже триває активна зачистка тих сил, які вони туди просунули. Деякі групи проривалися навіть через інфільтраційні тунелі, виявлені ще на початку осені"№, — зазначив Попович.

За його словами, бої в межах міста тривають, проте повне звільнення Куп’янська від окупантів — лише питання часу.



"Поступово українські війська витісняють ворога. Операція з очищення населеного пункту від російських піхотних груп триває", — додав експерт.

Попович підкреслив, що для загарбників зараз головне питання — як утриматися в місті. Він висловив упевненість, що в найближчому майбутньому можна очікувати позитивних новин про успіхи Сил оборони України на цьому напрямку.

Схожа ситуація спостерігається й у Лимані на Донеччині. Російські війська намагаються інфільтруватися та закріпитися, проте Сили оборони ефективно вибивають їх із міста.



"Про втрату Лимана або його оточення не йдеться. Оборона міцна і тримає позиції", — наголосив аналітик.

Що стосується Покровська, то залізниця розділяє місто на дві нерівні частини: меншу північну та більшу південну. Українські війська контролюють лінію оборони вздовж залізниці. На заході міста тривають бої, а ворог намагається обійти Покровськ із заходу через Гришине та провести оточення.

Попович також зазначив важливість використання дронів. Дрони моделюють ситуацію на полі бою. Той, хто краще контролює безпілотники, має значну перевагу, підкреслив експерт.

Як вже писали "Коментарі", Україна може отримати військову допомогу на суму близько 5 млрд доларів до кінця року завдяки програмі PURL. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю El Pais.