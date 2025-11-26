Путін остаточно вийде з себе: у НАТО анонсували категоричний крок щодо України

Україна може отримати військову допомогу на суму близько 5 млрд доларів до кінця року завдяки програмі PURL. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю El Pais.

"До України надходить надзвичайно важливе обладнання. Європейські країни значно підтримували нас протягом останніх років, проте є такі можливості, які можуть забезпечити лише США. Президент США Дональд Трамп погодився профінансувати американську зброю за участю Канади та європейських союзників", — зазначив Рютте.

За його словами, Україна щомісяця отримує військової допомоги приблизно на 1 млрд доларів. Генсек НАТО підкреслив, що Іспанія також долучилася до підтримки, що важливо для захисту українців, інфраструктури та можливості здійснювати власні оборонні операції, стримуючи успіх Росії.

"До кінця року Україна отримає близько 5 млрд доларів допомоги, тобто приблизно 1 млрд щомісяця. Ми на шляху до постачання всього озброєння, передбаченого програмою PURL. Але існують й інші ініціативи — чеська програма щодо боєприпасів, а також зусилля Литви та Данії з закупівлі оборонного обладнання для України", — додав Рютте.

Він також наголосив, що європейські країни й надалі постачатимуть обладнання зі своїх резервів. Незважаючи на те що запаси після трьох-чотирьох років війни скоротилися, поставки залишаються можливими.

Програма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — це спільна ініціатива США та НАТО, що дозволяє Україні отримувати американську зброю за фінансування партнерів-членів НАТО. Україна надає список пріоритетних потреб в озброєнні, а країни-партнери забезпечують їх придбання.

