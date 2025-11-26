Путин окончательно выйдет из себя: в НАТО анонсировали категорический шаг по Украине

Украина может получить военную помощь на сумму около 5 млрд. долларов до конца года благодаря программе PURL. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью El Pais.

Фото: из открытых источников

"В Украину поступает чрезвычайно важное оборудование. Европейские страны значительно поддерживали нас в последние годы, однако есть такие возможности, которые могут обеспечить только США. Президент США Дональд Трамп согласился профинансировать американское оружие с участием Канады и европейских союзников", – отметил Рютте.

По его словам, Украина ежемесячно получает военную помощь около 1 млрд долларов. Генсек НАТО подчеркнул, что Испания также присоединилась к поддержке, что важно для защиты украинцев, инфраструктуры и возможности осуществлять свои оборонные операции, сдерживая успех России.

"До конца года Украина получит около 5 млрд долларов помощи, то есть примерно 1 млрд ежемесячно. Мы на пути к поставке всего вооружения, предусмотренного программой PURL. Но существуют и другие инициативы — чешская программа боеприпасов, а также усилия Литвы и Дании по закупке оборонного оборудования для Украины", — добавил Рютте.

Он также подчеркнул, что европейские страны и дальше будут поставлять оборудование из своих резервов. Несмотря на то, что запасы после трех-четырех лет войны сократились, поставки остаются возможными.

Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — совместная инициатива США и НАТО, позволяющая Украине получать американское оружие за финансирование партнеров-членов НАТО. Украина предоставляет список приоритетных потребностей в вооружении, а страны-партнеры обеспечивают их приобретение.

