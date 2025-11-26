Там очень и очень горячо: озвучено неожиданное заявление о боях в важном городе

В городе Купянск нет ни одного оцепления украинских войск со стороны российских захватчиков. Напротив, украинские защитники постепенно вытесняют окупантов из города. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио NV.

Фото: из открытых источников

"В Купянске даже намека на окружение нет. У российских войск нет возможности удержаться в городе, ведь продолжается активная зачистка тех сил, которые они туда продвинули. Некоторые группы прорывались даже через инфильтрационные туннели, обнаруженные еще в начале осени", — отметил Попович.

По его словам, бои в черте города продолжаются, однако полное освобождение Купянска от оккупантов — только вопрос времени.



"Постепенно украинские войска вытесняют врага. Операция по очищению населенного пункта от российских пехотных групп продолжается", — добавил эксперт.

Попович подчеркнул, что для захватчиков сейчас главный вопрос – как удержаться в городе. Он выразил уверенность, что в ближайшем будущем можно ожидать позитивных новостей об успехах сил обороны Украины на этом направлении.

Похожая ситуация наблюдается и в Лимане Донецкой области. Российские войска пытаются инфильтрироваться и закрепиться, однако Силы обороны эффективно выбивают их из города.



"О потере Лимана или его окружения речь не идет. Оборона крепкая и держит позиции", — подчеркнул аналитик.

Что касается Покровска, то железная дорога разделяет город на две неравные части: меньшую северную и южную. Украинские войска контролируют линию обороны вдоль железной дороги. На западе города продолжаются бои, а враг пытается обойти Покровск с запада через Гришино и провести оцепление.

Попович также отметил важность использования дронов. Дроны моделируют ситуацию на поле боя. Тот, кто лучше контролирует беспилотников, имеет значительное преимущество, подчеркнул эксперт.

Как уже писали "Комментарии", Украина может получить военную помощь на сумму около 5 млрд. долларов до конца года благодаря программе PURL. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью El Pais.