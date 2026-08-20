“Тактичне повзання” замість прориву: перші підсумки літнього наступу росіян

Російські війська намагаються активно використовувати свою перевагу в живій силі, просуваючись на різних ділянках фронту в Україні. Що відбувається на фронті? Чти вдається Москві реалізовувати свої плани під Костянтинівкою? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Ворог не відмовляється від своїх задумів захопити Слов’янськ та Краматорськ

Керівник військових програм безпеки Центру глобалістики “Стратегія ХХI” Павло Лакійчук зазначив ефірі каналу FREEДОМ, що шляхом просочування окупанти активно намагаються розтягнути Сили оборони України

За словами експерта, для цього армія РФ, використовуючи малі групи, намагається просочитися за оборонні позиції українських військ.

“На півночі та північному сході, куди зокрема можна включити Сумську та Харківську області, ворог намагається вклинитися в українську оборону малими групами. Це робиться, насамперед, для того, щоб розтягнути фронт і максимально відтягнути наші сили від основних напрямків російських ударів. А саме від Донбасу та півдня України. Армія РФ робить ставку на свою перевагу в живій силі та намагається її максимально використати”, — зазначає експерт.

Саме з такою тактикою він пов’язує постійні звіти про атаки противника в таких населених пунктах, як Вовчанськ та Куп’янськ.

Говорячи про Донецький напрямок, Лакійчук зазначає, що ворог не відмовляється від своїх задумів захопити Слов’янськ та Краматорськ. Як і раніше, армія РФ сподівається охопити своїми військами Слов’янсько-Краматорську агломерацію.

“Говорячи про Донецьку область, то тут стратегічний задум наступальної операції росіян полягав у концентрації великих сил для удару на цьому напрямку. Ідея спочатку зводилася до охоплення нашого угруповання на північному заході Донеччини, Краматорсько-Слов’янської агломерації з півдня та з півночі, тобто з Покровського напрямку на півночі та з Лиманського на південному заході. Таким чином, їхнім завданням було відрізати все наше угруповання сил на цій території. А це фактично основні сили України на цій ділянці”, — зазначив експерт.

Ворог переміщується переважно вдень малими піхотними групами або по 1-2 особи

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов зазначив, що ситуація в Костянтинівці Донецької області залишається складною. За минулу добу Генеральний штаб ЗСУ зафіксував тут 31 штурмову дію російських окупантів, що зробило цей напрямок однією з найгарячіших точок усього фронту. Російська армія намагається прорвати оборонні рубежі українських захисників та наблизитися до населених пунктів Краматорсько-Слов’янської агломерації.

"Війська РФ зосередили атаки одразу на кількох ділянках. Бойові зіткнення зафіксовано в районах населених пунктів Костянтинівка, Новоселівка, Довга Балка, Іванопілля, Іллінівка, Софіївка та Русин Яр. Також загарбники намагаються просунутися в бік населених пунктів Вільне, Степанівка, Новопавлівка та Кучерів Яр. Утім, поточна ситуація на Костянтинівському напрямку далека від пафосних заяв російського генштабу та російського диктатора про “повний контроль” над містом. Сили оборони України проводять рейдові операції, аби не допустити подальшої інфільтрації невеликих штурмових груп у місто", – зазначив експерт.

За його словами, росіяни використовують тактику безперервного тиску живою силою. Ворог переміщується переважно вдень малими піхотними групами або по 1-2 особи. Штурмовиків скеровують на визначенні точки для накопичення сил. Головна мета ворога – вийти на бойові порядки ЗСУ, зайти в тил та взяти під контроль українську логістику.

"Наразі росіяни мають можливість накопичувати та надалі інфільтрувати штурмові групи завдяки багатоповерховим районам та промисловій зоні. Саме щільна міська забудова обмежує можливість українських захисників використовувати свою головну перевагу — “стіну дронів” для створення “кіл-зони”, знищення особового складу противника за допомогою FPV-дронів. Окупанти активно використовують і FPV-дрони, ствольну та реактивну артилерію, що суттєво ускладнює логістику українських захисників", – зауважив аналітик.

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