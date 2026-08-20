"Тактическое ползание" вместо прорыва: первые итоги летнего наступления россиян

Российские войска пытаются активно использовать свое превосходство в живой силе, продвигаясь на разных участках фронта в Украине. Что происходит на фронте? Удается ли Москве реализовывать свои планы под Константиновкой? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Враг не отказывается от своих замыслов захватить Славянск и Краматорск.

Руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук отметил эфире канала FREEДОМ, что путем утечки оккупанты активно пытаются растянуть Силы обороны Украины

По словам эксперта, для этого армия РФ, используя малые группы, пытается просочиться за оборонительные позиции украинских войск.

"На севере и северо-востоке, куда в частности можно включить Сумскую и Харьковскую области, враг пытается вклиниться в украинскую оборону малыми группами. Это делается, прежде всего, для того, чтобы растянуть фронт и максимально оттянуть наши силы от основных направлений российских ударов. А именно от Донбасса и юга Украины". – отмечает эксперт.

Именно с такой тактикой он связывает постоянные отчеты об атаках противника в таких населенных пунктах, как Волчанск и Купянск.

Говоря о Донецком направлении, Лакийчук отмечает, что враг не отказывается от своих замыслов захватить Славянск и Краматорск. По-прежнему армия РФ надеется охватить своими войсками Славянско-Краматорскую агломерацию.

"Говоря о Донецкой области, то здесь стратегический замысел наступательной операции россиян заключался в концентрации больших сил для удара на этом направлении. Идея сначала сводилась к охвату нашей группировки на северо-западе Донетчины, Краматорско-Славянской агломерации с юга и с севера, то есть с Покровского направления на севере и с Покровского направления на севере. отрезать всю нашу группировку сил на этой территории. А это фактически основные силы Украины на этом участке”, — отметил эксперт.

Враг перемещается преимущественно днем малыми пехотными группами или по 1-2 человека

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев отметил, что ситуация в Константиновке Донецкой области остается сложной. За прошедшие сутки Генеральный штаб ВСУ зафиксировал здесь 31 штурмовое действие российских окупантов, что сделало это направление одной из самых горячих точек всего фронта. Российская армия пытается прорвать оборонные рубежи украинских защитников и приблизиться к населенным пунктам Краматорско-Славянской агломерации.

"Войска РФ сосредоточили атаки сразу на нескольких участках. Боевые столкновения зафиксированы в районах населенных пунктов Константиновка, Новоселовка, Долгая Балка, Иванополье, Ильиновка, Софиевка и Русин Яр. Также захватчики пытаются продвинуться в сторону населенных пунктов Вильне, Степанов, Степанов, Степанов, Степанов, Степанов и Степанов. текущая ситуация на Константиновском направлении далека от пафосных заявлений российского генштаба и российского диктатора о "полном контроле" над городом. Силы обороны Украины проводят рейдовые операции, чтобы не допустить дальнейшую инфильтрацию небольших штурмовых групп в город", — отметил эксперт.

По его словам, россияне используют тактику непрерывного давления живой силой. Враг перемещается преимущественно днем малыми пехотными группами или по 1-2 человека. Штурмовиков направляют на определение точки для накопления сил. Главная цель врага – выйти на боевые порядки ВСУ, зайти в тыл и взять под контроль украинскую логистику.

"Сейчас россияне имеют возможность накапливать и в дальнейшем инфильтрировать штурмовые группы благодаря многоэтажным районам и промышленной зоне. Именно плотная городская застройка ограничивает возможность украинских защитников использовать свое главное преимущество — "стену дронов" для создания "кил-зоны", уничтожение личного состава противника с помощью FPV-дронов и оккупантов. артиллерию, что существенно усложняет логистику украинских защитников", – заметил аналитик.

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