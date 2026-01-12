logo_ukra

Такої загрози для Харкова ще не було : розкрито новий небезпечний задум Росії
Такої загрози для Харкова ще не було : розкрито новий небезпечний задум Росії

Ворог на Харківщині намагався використовувати газопровід "Союз" для таємного переміщення та скупчення сил

12 січня 2026, 12:10
Автор:
Клименко Елена

Російські окупаційні війська планують захопити населений пункт Липці у Харківській області, після чого мають намір просуватися в напрямку Харкова. Ситуація в цьому регіоні залишається напруженою та нестабільною. Про плани ворога у прямому ефірі каналу "Київ24" розповів заступник командира роти батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ "Хартія" на псевдо "Порох". Він підкреслив, що контроль над Липцями та просування на Харків наразі є пріоритетним завданням для противника.

Такої загрози для Харкова ще не було : розкрито новий небезпечний задум Росії

Фото: з відкритих джерел

"У нашій зоні відповідальності ситуація залишається складною: ворог постійно намагається прорвати наші позиції та просунутися в Липці з подальшим наміром захопити Харків. Це його головна мета", – повідомив військовий.

За його словами, активність ворога знизилася. Попри окремі спроби штурму українських позицій, всі атаки були успішно відбиті, а окупанти зазнали суттєвих втрат.

Водночас погодні умови ускладнюють бойові дії для обох сторін. "Минулої доби випало близько 16 см снігу. Це створює труднощі для пересування та знижує ефективність розвідки. Ми обмежуємо рух, щоб залишатися менш помітними, і ворог робить те саме", – пояснив "Порох".

Окрім цього, на Харківщині росіяни намагалися використати газопровід "Союз" для прихованого переміщення та накопичення сил. Операції проводилися на північ від Новоплатонівки в напрямку Нової Кругляківки та Загризового, залучивши близько 50 військових. Спробу штурму успішно зірвали підрозділи 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, забезпечивши стабільність на лінії оборони.

Портал "Коментарі" раніше писав, що українська телеведуча й акторка Даша Малахова поділилася власним баченням війни Росії проти України та зробила резонансну заяву про її тривалість. За словами публічної діячки, збройне протистояння не має швидкого завершення й може розтягнутися на роки.



