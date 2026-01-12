Российские оккупационные войска планируют захватить населенный пункт Липцы в Харьковской области, после чего намерены продвигаться в направлении Харькова. Ситуация в этом регионе остается напряженной и нестабильной. О планах врага в прямом эфире канала "Киев24" рассказал заместитель командира роты батальона оперативного назначения 13 бригады НГУ "Хартия" на псевдо "Порох". Он подчеркнул, что контроль над Липцами и продвижение на Харьков является приоритетной задачей для противника.

Фото: из открытых источников

"В нашей зоне ответственности ситуация остается сложной: враг постоянно пытается прорвать наши позиции и продвинуться в Липке с дальнейшим намерением захватить Харьков. Это его главная цель", – сообщил военный.

По его словам, активность врага снизилась. Несмотря на отдельные попытки штурма украинских позиций, все атаки были успешно отбиты, а оккупанты понесли существенные потери.

В то же время, погодные условия усложняют боевые действия для обеих сторон. "В минувшие сутки выпало около 16 см снега. Это создает трудности для передвижения и снижает эффективность разведки. Мы ограничиваем движение, чтобы оставаться менее заметными, и враг делает то же самое", — пояснил "Порох".

Кроме этого, в Харьковской области россияне пытались использовать газопровод "Союз" для скрытого перемещения и накопления сил. Операции проводились севернее Новоплатоновки в направлении Новой Кругляковки и Загрызового, привлекая около 50 военных. Попытку штурма успешно сорвали подразделения 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады ДШВ ВСУ, обеспечив стабильность на линии обороны.

Портал "Комментарии" ранее писал, что украинская телеведущая и актриса Даша Малахова поделилась собственным видением войны России против Украины и сделала резонансное заявление о ее продолжительности. По словам публичного деятеля, вооруженное противостояние не имеет скорого завершения и может растянуться на годы.