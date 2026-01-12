"Це шах і мат": українців попередили про війну з РФ і шокували заявою про причину

Українська телеведуча й акторка Даша Малахова поділилася власним баченням війни Росії проти України та зробила резонансну заяву про її тривалість. За словами публічної діячки, збройне протистояння не має швидкого завершення й може розтягнутися на роки.

Фото: з відкритих джерел

У дописі в соцмережах Малахова наголосила, що навіть зараз висловлюється доволі стримано.

"Але вона не закінчиться. Абсолютно точно. Я знайду цей пост через десять років і покажу вам", – написала вона, зазначивши, що її попередні непопулярні думки з часом підтверджувалися.

Ведуча також визнала, що українське суспільство виявилося не готовим до повномасштабної війни – ані ментально, ані економічно.

"Ми елементарно не розуміємо, що бюджети інших країн, від яких ми вимагаємо зброю, формувалися з податків людей", – зауважила Малахова, додавши, що роками українці уникали відповідальності, прикриваючись недовірою до влади.

"Шах і мат. Чому нам повинні допомагати?" – різко підсумувала вона.

За її словами, суспільство виснажене війною, хоча частина людей продовжує жити очікуванням швидкої перемоги. Водночас Малахова переконана: справжній шлях до перемоги лежить не через постійне споживання новин.

"Єдиний шлях перемогти – не чекати перемоги… А змінюватися самому. Чесно і глибоко", – написала вона.

Наприкінці допису Малахова окреслила ключову умову майбутньої перемоги України.

"Війна триватиме. Питання лише в тому, скільки десятиліть нам потрібно, щоб почати створювати власну зброю, армію, промисловість. Я точно знаю, що за рахунок інших перемогти неможливо", — підкреслила телеведуча.

