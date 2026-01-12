logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Це шах і мат": українців попередили про війну з РФ і шокували заявою про причину
commentss НОВИНИ Всі новини

"Це шах і мат": українців попередили про війну з РФ і шокували заявою про причину

Телеведуча Даша Малахова озвучила умови, які Україна має виконати для перемоги

12 січня 2026, 11:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Українська телеведуча й акторка Даша Малахова поділилася власним баченням війни Росії проти України та зробила резонансну заяву про її тривалість. За словами публічної діячки, збройне протистояння не має швидкого завершення й може розтягнутися на роки.

"Це шах і мат": українців попередили про війну з РФ і шокували заявою про причину

Фото: з відкритих джерел

У дописі в соцмережах Малахова наголосила, що навіть зараз висловлюється доволі стримано.

"Але вона не закінчиться. Абсолютно точно. Я знайду цей пост через десять років і покажу вам", – написала вона, зазначивши, що її попередні непопулярні думки з часом підтверджувалися. 

Ведуча також визнала, що українське суспільство виявилося не готовим до повномасштабної війни – ані ментально, ані економічно.

"Ми елементарно не розуміємо, що бюджети інших країн, від яких ми вимагаємо зброю, формувалися з податків людей", – зауважила Малахова, додавши, що роками українці уникали відповідальності, прикриваючись недовірою до влади. 

"Шах і мат. Чому нам повинні допомагати?" – різко підсумувала вона. 

За її словами, суспільство виснажене війною, хоча частина людей продовжує жити очікуванням швидкої перемоги. Водночас Малахова переконана: справжній шлях до перемоги лежить не через постійне споживання новин.

"Єдиний шлях перемогти – не чекати перемоги… А змінюватися самому. Чесно і глибоко", – написала вона. 

Наприкінці допису Малахова окреслила ключову умову майбутньої перемоги України.

"Війна триватиме. Питання лише в тому, скільки десятиліть нам потрібно, щоб почати створювати власну зброю, армію, промисловість. Я точно знаю, що за рахунок інших перемогти неможливо", — підкреслила телеведуча. 

Як вже писали "Коментарі", обладнання на столичних ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, пошкоджене внаслідок нічного обстрілу РФ 9 січня, досі не відновлено. Про це повідомив у ефірі телеканалу "Київ 24" член енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини