"Это шах и мат": украинцев предупредили о войне с РФ и шокировали заявлением о причине
12 января 2026, 11:30
Клименко Елена

Украинская телеведущая и актриса Даша Малахова поделилась своим видением войны России против Украины и сделала резонансное заявление о ее продолжительности. По словам публичного деятеля, вооруженное противостояние не имеет скорого завершения и может растянуться на годы.

"Это шах и мат": украинцев предупредили о войне с РФ и шокировали заявлением о причине

В сообщении в соцсетях Малахова подчеркнула, что даже сейчас высказывается достаточно сдержанно.

"Но она не закончится. Совершенно точно. Я найду этот пост через десять лет и покажу вам", – написала она, отметив, что ее предыдущие непопулярные мнения со временем подтверждались.

Ведущая также признала, что украинское общество оказалось не готово к полномасштабной войне – ни ментально, ни экономически.

"Мы элементарно не понимаем, что бюджеты других стран, от которых мы требуем оружие, формировались из налогов людей", – отметила Малахова, добавив, что годами украинцы избегали ответственности, прикрываясь недоверием к власти.

"Шах и мат. Почему нам должны помогать?" – резко подытожила она.

По ее словам, общество истощено войной, хотя часть людей продолжает жить в ожидании скорой победы. В то же время Малахова убеждена: настоящий путь к победе лежит не из-за постоянного потребления новостей.

"Единственный путь победить – не ждать победы… А меняться самому. Честно и глубоко", – написала она.

В конце сообщения Малахова очертила ключевое условие будущей победы Украины.

"Война будет продолжаться. Вопрос лишь в том, сколько десятилетий нам нужно, чтобы начать создавать собственное оружие, армию, промышленность. Я точно знаю, что за счет других победить невозможно", — подчеркнула телеведущая.

