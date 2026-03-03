logo_ukra

Такої похвали від Пуітна Орбан не чекав: диктатор пробив дно новою заявою
Такої похвали від Пуітна Орбан не чекав: диктатор пробив дно новою заявою

У лютому Орбан пригрозив заблокувати допомогу Україні та 20-й пакет санкцій ЄС без відновлення постачання нафти "Дружбою"

3 березня 2026, 14:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Кремлівський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Основною темою спілкування стали події на Близькому Сході, проте лідери також торкнулися війни в Україні. Після переговорів Кремль оприлюднив коментарі Путіна, у яких він висловив схвалення щодо позиції Орбана.

Такої похвали від Пуітна Орбан не чекав: диктатор пробив дно новою заявою

Фото: з відкритих джерел

За повідомленням пресслужби Кремля, під час розмови лідери обговорили актуальні питання російсько-угорської співпраці та реалізацію домовленостей, досягнутих під час переговорів Путіна та Орбана 28 листопада. Путін, зокрема, "відзначив принципову позицію керівництва Угорщини щодо підтримки політико-дипломатичного врегулювання конфлікту, а також прагнення проводити виважений і суверенний курс у міжнародних справах".

Окремо обговорювали питання українців з подвійним громадянством, які опинилися у полоні російських сил.

Нагадаємо, що ще в лютому Орбан пригрозив заблокувати фінансовий пакет допомоги Україні та 20-й пакет санкцій ЄС, якщо постачання нафти через трубопровід "Дружба" в Угорщину та Словаччину не буде відновлено після пошкодження системи внаслідок російських ударів по Львівській області.

Водночас 21 лютого в Угорщині стартувала виборча кампанія перед парламентськими виборами 12 квітня. Чинний прем’єр Орбан та його партія "Фідес" стикаються з реальним ризиком програшу. Антиукраїнська риторика стала одним із елементів його передвиборчої стратегії, що посилює політичне напруження у регіоні

Портал "Коментарі" вже писав, що ситуація на фронті залишається різноплановою: від успішних тактичних дій українських військ на стику Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей до тривожного скупчення російських сил поблизу Слов’янська. Про реальні перспективи звільнення територій та закінчення війни розповів військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв’ю "Українському Радіо".



