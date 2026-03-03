Такої похвали від Пуітна Орбан не чекав: диктатор пробив дно новою заявою

Кремлівський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Основною темою спілкування стали події на Близькому Сході, проте лідери також торкнулися війни в Україні. Після переговорів Кремль оприлюднив коментарі Путіна, у яких він висловив схвалення щодо позиції Орбана.

Фото: з відкритих джерел

За повідомленням пресслужби Кремля, під час розмови лідери обговорили актуальні питання російсько-угорської співпраці та реалізацію домовленостей, досягнутих під час переговорів Путіна та Орбана 28 листопада. Путін, зокрема, "відзначив принципову позицію керівництва Угорщини щодо підтримки політико-дипломатичного врегулювання конфлікту, а також прагнення проводити виважений і суверенний курс у міжнародних справах".

Окремо обговорювали питання українців з подвійним громадянством, які опинилися у полоні російських сил.

Нагадаємо, що ще в лютому Орбан пригрозив заблокувати фінансовий пакет допомоги Україні та 20-й пакет санкцій ЄС, якщо постачання нафти через трубопровід "Дружба" в Угорщину та Словаччину не буде відновлено після пошкодження системи внаслідок російських ударів по Львівській області.

Водночас 21 лютого в Угорщині стартувала виборча кампанія перед парламентськими виборами 12 квітня. Чинний прем’єр Орбан та його партія "Фідес" стикаються з реальним ризиком програшу. Антиукраїнська риторика стала одним із елементів його передвиборчої стратегії, що посилює політичне напруження у регіоні

