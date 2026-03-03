Браку ресурсів не буде: українців ошелешили заявою про вірогідність швидкого миру

Ситуація на фронті залишається різноплановою: від успішних тактичних дій українських військ на стику Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей до тривожного скупчення російських сил поблизу Слов’янська. Про реальні перспективи звільнення територій та закінчення війни розповів військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв’ю "Українському Радіо".

Фото: з відкритих джерел

Коментуючи повідомлення про звільнення дев’яти населених пунктів та сотень квадратних кілометрів у південних регіонах, Селезньов закликав до стриманого оптимізму. За його словами, успіх ЗСУ значною мірою пояснюється технічними проблемами окупантів зі зв’язком.

"Користуючись тим, що ворог втратив доступ до стабільного та безперебійного зв’язку після відключення неверифікованих 'старлінків' на території України, наші штурмовики провели серію пошуково-рейдових операцій і звільнили території на стику трьох областей: Запорізької, Донецької та Дніпропетровської", – розповів експерт.

Водночас він підкреслив, що про масштабний контрнаступ наразі говорити зарано. За його словами, ці дії мають покращити тактичну ситуацію, проте далі можливе тимчасове затишшя через перекидання ворогом резервів.

"Проте це дозволяє впевнено дивитися на старт весняно-літньої наступальної кампанії", – додав Селезньов.

Попри локальні успіхи ЗСУ, небезпечні тенденції залишаються на Донеччині. Росія зосереджує сили на захопленні промислових і густонаселених районів, де міста утворюють щільну агломерацію.

"Погіршення ситуації фіксується на Слов’янському напрямку. Ворог концентрує зусилля саме тут, щоб створити три ударні плацдарми для наступальних операцій на Слов’янсько-Краматорську та Дружківсько-Костянтинівську міську агломерацію", – пояснив полковник.

При цьому навіть 715 тисяч особового складу росіянам бракує для контролю всіх ділянок, тому пріоритети наразі відведені на Покровськ та Мирноград, а південь Херсонщини отримує менше уваги, зазначив Селезньов.

Коментуючи перспективи закінчення війни, експерт висловив скепсис щодо швидкого дипломатичного врегулювання: "Я не вірю, що ворог може поступитися своїми військовими планами та зазіханнями... Ця війна може завершитися лише капітуляцією однієї зі сторін".

На його думку, у 2026 році Росія ще зможе забезпечувати свої ресурси для війни, але довгостроково економічні проблеми стануть критичними. Наразі ж, підкреслив Селезньов, українська армія фактично утримує східний фланг Європи.

Як вже писали "Коментарі", Росія й надалі застосовуватиме тактику системного тиску на тилові області України. Упродовж весняно-літнього періоду інтенсивність обстрілів та диверсійної активності не зменшиться, переконаний військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.