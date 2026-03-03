Україну чекають страшні випробування: озвучено тривожний прогноз нової кампанії Кремля

Росія й надалі застосовуватиме тактику системного тиску на тилові області України. Упродовж весняно-літнього періоду інтенсивність обстрілів та диверсійної активності не зменшиться, переконаний військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, повітряний терор залишається невід’ємною частиною стратегії Кремля.

"Ракетно-дроновий терор не припиниться. Росія продовжуватиме його, адже це одна з ключових складових її стратегії тиску на тилову частину України. Вони не відмовляться від цієї тактики й надалі її дотримуватимуться", — підкреслив експерт.

Коваленко наголосив, що очікувати зниження кількості атак не варто. Удари ракетами та дронами-камікадзе залишаються для РФ інструментом впливу не лише на військову інфраструктуру, а й на психологічний стан суспільства. Водночас противник активізуватиме спроби дестабілізації ситуації всередині країни.

"Зберігатимуться й інші дії — насамперед підривна діяльність у тилових регіонах України, використання агентурних мереж, вербування осіб для здійснення диверсій і терактів. Так само триватимуть постійні інформаційно-психологічні спецоперації, спрямовані на дискредитацію Сил оборони України, поширення фейків про великі втрати, поразки тощо", — зазначив він.

На думку аналітика, масштаби терору можуть навіть зрости. Таким чином Росія намагатиметься компенсувати невдачі на фронті та створити додатковий тиск на цивільне населення.

"Що більші проблеми виникають у росіян безпосередньо в зоні бойових дій, то активніше вони намагаються компенсувати це терором у тилу України та тиском на цивільне населення", — додав Коваленко.

