logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украине ждут страшные испытания: озвучен тревожный прогноз новой кампании Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Украине ждут страшные испытания: озвучен тревожный прогноз новой кампании Кремля

Военный аналитик Александр Коваленко заявил, что во время весенне-летней кампании противник будет использовать не только ракетные удары, но и другие средства атаки.

3 марта 2026, 13:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия и дальше будет применять тактику системного давления на тыловые области Украины. В течение весенне-летнего периода интенсивность обстрелов и диверсионной активности не снизится, убежден военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Украине ждут страшные испытания: озвучен тревожный прогноз новой кампании Кремля

Фото: из открытых источников

По его словам, воздушный террор остается неотъемлемой частью стратегии Кремля.

"Ракетно-дроновый террор не прекратится. Россия будет продолжать его, ведь это одна из ключевых составляющих ее стратегии давления на тыловую часть Украины. Они не откажутся от этой тактики и в дальнейшем ее будут придерживаться", — подчеркнул эксперт.

Коваленко подчеркнул, что ожидать снижения количества атак не стоит. Удары ракетами и дронами-камикадзе остаются для РФ инструментом влияния не только на военную инфраструктуру, но и психологическое состояние общества. В то же время противник будет активизировать попытки дестабилизации ситуации внутри страны.

"Будут сохраняться и другие действия — прежде всего подрывная деятельность в тыловых регионах Украины, использование агентурных сетей, вербовка лиц для совершения диверсий и терактов. Так же будут продолжаться постоянные информационно-психологические спецоперации, направленные на дискредитацию Сил обороны Украины, распространение фейков о больших потерях, поражениях и т.д.", —

По мнению аналитика, масштабы террора могут даже возрасти. Таким образом, Россия будет пытаться компенсировать неудачи на фронте и создать дополнительное давление на гражданское население.

"Чем больше проблемы возникают у россиян непосредственно в зоне боевых действий, тем активнее они пытаются компенсировать это террором в тылу Украины и давлением на гражданское население", — добавил Коваленко.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто снова бросил острые обвинения в адрес Украины и президента Владимира Зеленского из-за остановки поставки нефти по трубопроводу "Дружба". По его мнению, отсутствие снабжения является "покушением на Венгрию".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости