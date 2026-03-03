Украине ждут страшные испытания: озвучен тревожный прогноз новой кампании Кремля

Россия и дальше будет применять тактику системного давления на тыловые области Украины. В течение весенне-летнего периода интенсивность обстрелов и диверсионной активности не снизится, убежден военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, воздушный террор остается неотъемлемой частью стратегии Кремля.

"Ракетно-дроновый террор не прекратится. Россия будет продолжать его, ведь это одна из ключевых составляющих ее стратегии давления на тыловую часть Украины. Они не откажутся от этой тактики и в дальнейшем ее будут придерживаться", — подчеркнул эксперт.

Коваленко подчеркнул, что ожидать снижения количества атак не стоит. Удары ракетами и дронами-камикадзе остаются для РФ инструментом влияния не только на военную инфраструктуру, но и психологическое состояние общества. В то же время противник будет активизировать попытки дестабилизации ситуации внутри страны.

"Будут сохраняться и другие действия — прежде всего подрывная деятельность в тыловых регионах Украины, использование агентурных сетей, вербовка лиц для совершения диверсий и терактов. Так же будут продолжаться постоянные информационно-психологические спецоперации, направленные на дискредитацию Сил обороны Украины, распространение фейков о больших потерях, поражениях и т.д.", —

По мнению аналитика, масштабы террора могут даже возрасти. Таким образом, Россия будет пытаться компенсировать неудачи на фронте и создать дополнительное давление на гражданское население.

"Чем больше проблемы возникают у россиян непосредственно в зоне боевых действий, тем активнее они пытаются компенсировать это террором в тылу Украины и давлением на гражданское население", — добавил Коваленко.

