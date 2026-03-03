Нехватки ресурсов не будет: украинцев ошарашили заявлением о вероятности быстрого мира

Ситуация на фронте остается разноплановой: от успешных тактических действий украинских войск на стыке Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей до тревожного скопления российских сил вблизи Славянска. О реальных перспективах освобождения территорий и окончании войны рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Украинскому Радио".

Фото: из открытых источников

Комментируя сообщения об увольнении девяти населенных пунктов и сотен квадратных километров в южных регионах, Селезнев призвал к сдержанному оптимизму. По его словам, успех ВСУ в значительной степени объясняется техническими проблемами окупантов со связью.

"Пользуясь тем, что враг лишился доступа к стабильной и бесперебойной связи после отключения неверифицированных 'старлинков' на территории Украины, наши штурмовики провели серию поисково-рейдовых операций и освободили территории на стыке трех областей: Запорожской, Донецкой и Днепропетровской", — рассказал эксперт.

В то же время он подчеркнул, что о масштабном контрнаступлении пока говорить рано. По его словам, эти действия должны улучшить тактическую ситуацию, однако дальше возможно временное затишье из-за опрокидывания врагом резервов.

"Однако это позволяет уверенно смотреть на старт весенне-летней наступательной кампании", – добавил Селезнев.

Несмотря на локальные успехи ВСУ, опасные тенденции остаются в Донецкой области. Россия сосредотачивает силы на захвате промышленных и густонаселенных районов, где города образуют плотную агломерацию.

"Ухудшение ситуации фиксируется на Славянском направлении. Враг концентрирует усилия именно здесь, чтобы создать три ударных плацдарма для наступательных операций на Славянско-Краматорской и Дружковско-Константиновской городской агломерации", — пояснил полковник.

При этом даже 715 тысяч личного состава россиянам не хватает для контроля всех участков, поэтому приоритеты отведены на Покровск и Мирноград, а юг Херсонщины получает меньше внимания, отметил Селезнев.

Комментируя перспективы окончания войны, эксперт выразил скепсис относительно быстрого дипломатического урегулирования: "Я не верю, что враг может уступить свои военные планы и посягательства... Эта война может завершиться только капитуляцией одной из сторон".

По его мнению, в 2026 году Россия еще сможет обеспечивать свои ресурсы для войны, но долгосрочные экономические проблемы станут критическими. Пока же, подчеркнул Селезнев, украинская армия фактически удерживает восточный фланг Европы.

Как уже писали "Комментарии", Россия и дальше будет применять тактику системного давления на тыловые области Украины. В течение весенне-летнего периода интенсивность обстрелов и диверсионной активности не снизится, убежден военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.