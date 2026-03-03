Такой похвалы от Пуитна Орбан не ожидал: диктатор пробил дно новым заявлением

Кремлевский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Основной темой общения стали события на Ближнем Востоке, однако лидеры также затронули войну в Украине. После переговоров Кремль обнародовал комментарии Путина, в которых он выразил одобрение позиции Орбана.

По сообщению пресс-службы Кремля, во время разговора лидеры обсудили актуальные вопросы российско-венгерского сотрудничества и реализацию договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Путина и Орбана 28 ноября. Путин, в частности, "отметил принципиальную позицию руководства Венгрии по поддержке политико-дипломатического урегулирования конфликта, а также стремление проводить взвешенный и суверенный курс по международным делам".

Отдельно обсуждались вопросы украинцев с двойным гражданством, оказавшихся в плену российских сил.

Напомним, что еще в феврале Орбан пригрозил заблокировать финансовый пакет помощи Украине и 20-й пакет санкций ЕС, если поставки нефти через трубопровод "Дружба" в Венгрию и Словакию не будут возобновлены после повреждения системы в результате российских ударов по Львовской области.

В то же время 21 февраля в Венгрии стартовала избирательная кампания перед парламентскими выборами 12 апреля. Действующий премьер Орбан и его партия "Фидес" сталкиваются с реальным риском проигрыша. Антиукраинская риторика стала одним из элементов его предвыборной стратегии, усиливающей политическое напряжение в регионе

