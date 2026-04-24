Такої паніки у росіян ще не було: українські дрони остаточно поховали останню надію у Туапсе

У російському Туапсе (Краснодарський край) після атак безпілотників зафіксовано серйозне екологічне ускладнення, яке місцеві жителі вже називають однією з наймасштабніших криз останніх років. Люди повідомляють про незвичні опади, забруднені вулиці та різкий запах нафтопродуктів у повітрі. У місті з’явилися чорні калюжі з масляною плівкою, а на поверхнях автомобілів, рослин і навіть шкірі відчутні сліди забруднення.

Як зазначає BBC, інцидент стався після пожежі на нафтовому терміналі. Уже 22 квітня мешканці почали спостерігати явище, яке вони описують як "нафтовий дощ". Екологи пояснюють, що під час горіння нафтопродуктів частина речовин випаровується, піднімається в атмосферу, а згодом повертається на землю разом із дощем, утворюючи вторинне забруднення на значних територіях.

Фахівці наголошують, що ситуація має комплексний характер: окрім візуального забруднення, значно постраждало повітряне середовище. За даними Greenpeace, у димі містяться токсичні гази, дрібнодисперсні частинки сажі та небезпечні хімічні сполуки. Місцеві служби фіксують перевищення допустимих норм бензолу та ксилолу у кілька разів, що створює додаткові ризики для здоров’я населення.

Еколог Євген Витишко заявив, що нинішні події фактично зруйнували перспективи курортного сезону в регіоні. На його думку, подібного рівня екологічної катастрофи тут не спостерігали щонайменше два десятиліття. Він також попередив, що наслідки можуть бути довготривалими, адже забруднення здатне проникати в ґрунти, водні ресурси та атмосферу і впливати на екосистему роками.

Місцева влада рекомендувала жителям залишатися вдома, обмежити провітрювання приміщень та використовувати засоби захисту. Попри це, освітні заклади в регіоні були переведені на обмежений режим роботи лише через кілька днів після погіршення ситуації.

